رسميا.. أسامة نبيه مديرًا فنيًا للمريخ السودانى

أعلن نادي المريخ السوداني، تعاقده مع أسامة نبيه مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للبرازيلي هيرون ريكاردو خلال الفترة المقبلة.

وكشف النادي السوداني عن تعاقده مع مدرب الزمالك السابق لمدة موسم واحد فقط.

وسيتولى تدريب المريخ السوداني جهاز فني مصري بقيادة أسامة نبيه، والذي سيضم معد بدني ومدرب حراس واختصاصي علاج طبيعي.

وتم توقيع العقود في القاهرة، بحضور منير نبيل عضو مجلس إدارة نادي المريخ السوداني ونائب رئيس القطاع الرياضي، وهيثم محمد نور المدير العام للنادي.

وكان أسامة نبيه قد رحل عن الجهاز الفني لنادي الزمالك والذي كان يقوده جيسفالدو فيريرا في مارس الماضي، بعد خسارة الفريق الأبيض أمام شباب بلوزداد الجزائري والإطاحة به من دوري أبطال أفريقيا.