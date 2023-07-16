عبدالحليم قنديل: أمريكا تريد أن تجعل من أوكرانيا أفغانستان لروسيا

قال الكاتب الصحفي، عبدالحليم قنديل، إنه مع وجود حالة تملل أوروبية من الحرب الروسية الأوكرانية والمساعدات التي تقدمها لأوكرانيا، ستبدأ الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن مصير الحرب مرتبط بنتيجة الانتخابات.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في حال فاز دونالد ترامب، في الانتخابات الأمريكية فهو سبق وصرح بأنه سينهي قصة الحرب وسيوقفها في غضون 24 ساعة.

كيف استفادت أمريكا من الحرب الروسية الأوكرانية

وتابع، أن أمريكا استفادت من الحرب بتصدير الأسلحة للدول الأوربية وتصدير الغاز بديلًا عن الغاز الروسي، وكذلك رفع تسليح الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الطرفان الروسي والأمريكي ينظران لاوكرانيا باعتبار أن تكون أفغانستان.

وأكمل أن أمريكا تريد أن تجعل من أوكرانيا أفغانستان لروسيا، في حين يرى البعض أنها ستكون أفغانستان بالنسبة للأمريكان الذين انسحبوا منها في وضع مهين.