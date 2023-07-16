سفير مصر بنيروبى لـ"إكسترا نيوز": القارة الأفريقية بمثابة الرئة لكل الكرة الأرضية

قال السفير وائل نصر الدين عطية، سفير مصر بنيروبي، إن الأزمة الروسية الأوكرانية والاضطراب الذي حدث في سلاسل الإمداد جعل القارة الأفريقية تعتمد على نفسها بشكل أكبر.

وأضاف “نصير”، خلال حواره مع قناة "إكسترا نيوز"، أن التحديات بالقارة الأفريقية يناقشها القادة بالتجمعات المتعاقبة ومنها القمة الخامسة لتحقيق التكامل ككل في أهداف مشروعة واتفاقيات مثل التجارة الحرة القارية والتي يجري العمل بها وحتى تحقق نتائجها يجب أن تتوفر العناصر المنوطة بها من توفير البنية التحتية الأزمة.

العالم كله يتجه نحو تخيفض الانبعاثات الكربونية

وعن تحديات البيئة، قال إن العالم كله يتجه نحو تخيفض الانبعاثات الكربونية والقارة الأفريقية لاتحظى بالحد المسموح به لكل دولة في الانبعاثات الكربونية على الرغم من أن 27%من نسبة المناطق الخضراء في أفريقيا والتي تعبتر بمثابة رئة للكرة الأرضية في امتصاص الكربون، مؤكدًا أن القارة الأفريقية تستطيع أن تستخدم حصتها في الكربون في صورة دعم لاستغلاله في التنمية.