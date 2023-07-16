السفير بسام راضى يكشف تفاصيل استضافته أمام مجلس الشيوخ الإيطالى

كشف السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا، تفاصيل استضافته أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، قائلًا: "إن مجلس الشيوخ الإيطالي يتبنى قضية الهجرة الغير شرعية".

وأضاف بسام راضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي "الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، أنه لأول مرة يلقي سفير أجنبي كلمة عن جهود مصر في مواجهة الهجرة الغير الشرعية في مجلس الشيوخ الإيطالي.

وتابع السفير بسام راضي: "تحدثت في مجلس الشيوخ الإيطالي عن الجهود المصرية في مواجهة الهجرة الغير شرعية".

وأوضح أن من يتسلل إلى إيطاليا لا ينطلق من السواحل المصرية، بل يخرج من دول أخرى مجاورة بشكل غير شرعي، لافتًا إلى أن هناك دول مجاورة لا تنعم بالاستقرار والأمن المتوفر في مصر.

وأشار إلى أنه لابد من عودة مؤسسات الدولة إلى ليبيا لدعم استقرارها، لافتًا إلى أن غياب التنمية الاقتصادية في معظم الدول الإفريقية أحد أسباب الهجرة الغير شرعية، مبينًا أنه وجه دعوة إلى إيطاليا لقيادة اتجاه داخل الاتحاد الأوروبي لدعم مشروعات البنية التحتية في أفريقيا، معقبًا: "وجدت استحسان من مجلس الشيوخ الإيطالي لفكرة دعم مشروعات البنية التحتية في أفريقيا".

وبين أن مصر تستضيف 9 ملايين لاجيء من جنسيات مختلفة يقيمون كضيوف ولا يعيشون في معسكرات، لافتًا إلى أن هناك 9 مليون نسمة من جنسيات مختلفة يتمتعون بكافة الحقوق من عمل وتجارة وتنقل وتملك مثل المصريين.

كما أكد أن عودة الاستقرار والأمن في الدول الإفريقية أهم العوامل التي تواجه الهجرة الغير الشرعية، لافتًا إلى أن انتخاب مصر رئيسًا للجنة المالية بالفاو يؤكد مكانتها الكبيرة.