محمد سلماوي: عملي بالصحافة كان صدفة.. وهيكل قالي انت هتختبر الأهرام

قال الكاتب محمد سلماوي إنه عمل بالصحافة كان بمحض الصدفة، وذلك عندما التقى بالكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، وكان حينها معيد في الجامعة، ويكتب قصصًا قصيرة تنشر له في الجرائد والمجلات، مشيرًا إلى أنه خلال لقائه بـ"هيكل" عرض عليه العمل في جريدة الأهرام، وقال له الصحافة تحتاج جميع التخصصات لأنها تعكس الواقع.

جاء ذلك الندوة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم، للكاتب الكبير محمد سلماوي، تحت عنوان "سيرة وإبداع وتاريخ" ضمن فعاليات البرنامج الثقافي بمعرض الكتاب في دورته الثامنة، وأدارها منير عتيبة، بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.

وأضاف أنه لم يوافق على طلب هيكل مباشرة بل قال له إنه سيعطي القرار بعد شهر، فكان رد الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل: "انت هتختبر الأهرام"، حينها قلت له اعتبره اختبار متبادل.

وتابع وجدت بالصحافة شيئ كنت ابحث عنه وأنا لا أدري، هو الارتباط في الواقع فكنت أدرس الأدب الإنجليزي للطلبة في الجامعة، في بلد فيها أمية أكثر من60٪ في هذا الوقت، ومشاكل لأبناء بلدي، فأردت الانغماس في هذا الواقع، وبعد شهر تقدمت باستقالتي للجامعة، وتوجهت لمكتب القدير هيكل لأخبره بأنني اوافق على العمل في الأهرام.

وأوضح أنه عندما أخبر هيكل بذلك كان رده: “ نجحنا في الامتحان.. سعيد أن الاهرام نجح في الامتحان لكن انت منجحتش، وحينها توقف الزمن لدقائق حتى فاجأني بطلب تحضير العقد الخاص بي لعملي بالأهرام، وكانت نقطة تحول بالنسبة لي وانخرطت في الحياة السياسية، واتخذت مواقف سياسية، واعتقلت بسبب كتاباتي”.

وأوضح أن هناك جيل جديد في الصحافة، ورأيت نماذج جديدة من الشباب سيكونوا عما قريب على رأس إدارة الصحافة، ليكون لدينا صحافة جديدة تؤكد ريادة مصر .

وأشار إلى أن مصر تمر بمرحلة انتقالية هائلة ليس في العديد من المجالات، وتشهد عمليات بناء عديدة وتحولات كبيرة والثقافة ليست بعيدة عن الإطلاق، لافتًا أنه يوجد مبدعين كُثر من الكتاب الشباب فنرى أن عدد الروايات التي صدرت خلال عامين لكتاب جدد يكتبوا لأول مرة، إذا كانوا 30 كاتب بيتهم خمسة فقط موهوبين فنحن أمام نجيب محفوظ في بداية مشوارهم.