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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى

الزمالك وفاركو
الزمالك وفاركو

أعلن اتحاد الكرة، حكم مباراة الزمالك وفاركو، المقرر إقامتها غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك وفاركو في تمام التاسعة والنصف مساء غدا الأحد على ستاد القاهرة، ضمن الجولة 34 من بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 59 نقطة بينما يأتي فاركو في المركز العاشر بجدول الترتيب ورصيده 41 نقطة.

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى مصطفى الشهدي حكم الساحة، ويعاونه رمضان هنداوي وأحمد عادل، بينما سيكون سامح حسين حكمًا رابعًا.

ويتولى وائل فرحان تقنية الفيديو VAR ويعاونه مصطفى عطية.

وكان الزمالك قد تعرض لخسارة قاسية أمام الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة القمة التي أقيمت الخميس الماضي.

مباراة الزمالك وفاركو اتحاد الكرة الزمالك فاركو حكم مباراة الزمالك وفاركو

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