نائب التنسيقية ينظم حفلًا لتسليم شهادات محو الأمية لأبناء دائرة منشأة

أقام النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، حفلا لتسليم شهادات محو الأمية لأبناء دائرة منشأة وبلغ عددهم 250 ناجحا بمحو الأمية.

شارك في الحفل كلا من النواب أكمل نجاتي ورشا فايز كليب ورشا أبو شقرة ومحمد طارق أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين والدكتور محمد يحيى ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، ومحمد عبد الرحمن عبد الوهاب، مدير فرع الجيزة للهيئة العامة لتعليم الكبار، وعادل نجاح إبراهيم، مدير إدارة منشأة القناطر للهيئة العامة لتعليم الكبار.

وقال الدكتور محمد يحيى ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، إن محو الأمية قضية من التى تولى اهتماما كبيرا من جانب الدولة المصرية حيث تسعى هيئة تعليم الكبار إلى إعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، مؤكدا أن الدولة المصرية تحرص على مواكبة التحديات المجتمعية العالمية والإقليمية والمحلية.

وأشاد النائب أحمد رمزى بمجهودات الهيئة العامة لتعليم الكبار على محاولة القضاء على الأمية فى مصر وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة فلقد أستطاعت الجامعات المصرية في محاولة محو الأمية واقتربت من حوالى مليون مواطن خلال 8 سنوات وهو ما ساهم في حصول مصر على جائزة اليونسكو كأفضل تجربة في مجال محو الأمية باسم الجامعات المصرية، لافتًا إلى استمرار اختبارات محو الأمية لمرات عديدة لأبناء دائرة منشأة القناطر وذلك عن طريق إنشاء جدول يعرض على الصفحة الرسمية للنائب أحمد رمزى على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بمواعيد الاختبارات لقرى دائرة منشأة القناطر مشيرا إلى أنه سيتم ضم كل قريتين أو ثلاث قرى لمرة واحده.