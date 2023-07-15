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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يدعو وزيرة الثقافة لتبنى مشروع "الحضرة" لتوثيق المديح النبوى

الباز
الباز

كشف الشاعر والكاتب الصحفي محمد العسيري، عن أن وزيرة الثقافة السابقة الدكتورة إيناس عبدالدايم، كانت متحمسة لمشروعه الحضرة، وهو مشروع لجمع وتسجيل ورقمنة تراث المديح النبوي من أسوان لمطروح، لكنه فقد التواصل مع وزارة الثقافة بعد تغيير الوزيرة.

 

وقال العسيري، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن المشروع أحيانًا يرتبط بشخص، وكان هناك تواصل مع الوزيرة إيناس عبدالدايم، التي تحمست للمشروع، إلا أن المشروع توقف بتغيير الوزيرة، وكذلك خروج هشام عطوة من قصور الثقافة.

 

وأوضح أن إيناس عبدالدايم، كانت  قررت تنفيذ المشروع من خلال الثقافة الجماهيرية وتبدأ في الكرنك.

 

من ناحيته، دعا الإعلامي الدكتور محمد الباز، الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة الحالية، لاستئناف المشروع. 

محمد العسيري مشروع الحضرة المديح النبوي وزيرة الثقافة

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