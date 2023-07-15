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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد العسيرى يكشف كواليس أغنية تنازل عنها لعمرو دياب

محمد العسيري
محمد العسيري

كشف محمد العسيري الكاتب والشاعر، عن كواليس أغنية كتبها بعنوان "جدير بالذكر"، وطلب المطرب عمرو دياب تنازلًا عنها لضمها لألبومه في 2019، ولم يغنها حتى الآن، موضحًا أن قانون الملكية الفكرية لا ضمن حقه كمؤلف في استغلالها، أو منحها لمغنٍ آخر، بسبب تنازله عنها لعمرو دياب.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه منذ 3 سنوات أو أكثر قليلًا كان يحضر مع الملحن إسلام رفعت أغنية لمطرب مصري كبير، وكان هو وقتها في المنزل، وإسلام في الاستديو الخاص به، وعندما تم الانتهاء منها، قال له إنه يريد هذه الأغنية للمطرب عمرو دياب، وتواصل مع عمرو وسمع الأغنية ووقتها طلب عمرو الأغنية، وطلب عليها بعض التعديلات على بعض الكلمات، وبالفعل تم عمل أكثر من نموذج إلى أن تم الاستقرار على الكلمات.

وأشار إلى أنه تم إرسال الأغنية للموزع الشهير طارق مدكور، وفي هذا الوقت طلب عمرو دياب منه التنازل عن الأغنية في الرقابة.

وتابع: "عمرو دياب كان مسافر تاني يوم، وبالفعل عملنا التنازل ووقتها تصادف وجود أيمن بهجت قمر، وقال له مبروك على الأغنية مع عمرو دياب، وبالفعل تواصل معنا مدير أعمال عمرو دياب، وذهبنا إلى الشركة وأعطيناه التنازل عن الغنوة".

وأردف: "أعطيت الشركة التنازل ولم آخذ مستحقاتي ثقة في عمرو دياب، ومشينا من الشركة، وبعد نزول الألبوم فوجئت بأن الأغنية لم تنزل في الألبوم، حتى الآن رغم مرور 3 سنوات، لم يقدم الأغنية عمرو دياب ولم آخذ أي أموال، ولا أستطيع حتى التصرف فيها".

وأكد محمد العسيري، أن قانون الملكية الفكرية ضخم جدًا، ولكنه لا يحمي المؤلف والمبدع، ويتحدث فقط عن تحصيل الرسوم، منوهًا بأنه لكي يأخذ حقه عليه التوجه للمحكمة المدنية والاقتصادية بسبب احتجاز عمرو دياب الأغنية وتضرره من هذا الاحتجاز.

محمد العسيري عمرو دياب جدير بالذكر محمد الباز اخر النهار

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