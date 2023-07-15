مقابل 50 جنيها.. التحقيق في اختفاء حرز قضية بمحكمة جنوب القاهرة

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع موظف تورط في إخفاء حرز قضية من نيابة جزئية خلال التحقيق فيها، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم سلم القضية للمحامية لنظرها ولم يكن يعلم أنه محامي الخصم مقابل النظر فيها بـ 50 جنيه فقط ولم يعلم بفقدان الحرز إلا بتسليم القضية.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بجنوب القاهرة، من القبض على موظف بالمحكمة بتهمة إخفاء حرز من قضية بنيابة جزئية.



كانت اكتشفت النيابة فقدان حرز من قضية خلال متابعتها وتبديل أوراقها وتبين تضارب أقوال الموظف «م.ا»، خلال استجوابه حيث أكد أنه كانت برفقة القضية وجعل محامي الخصم يتطلع عليها حتى دخل «الحمام» وخرج وأخذ منه ملف القضية ثم ذهب لتسليمها ولم يعلم شيء عن اختفاء الحرز.



وتبين من التحريات، أن الخرز اختفى بناءًا على تلقي رشوة، وتم اتخاذ القضية، والعرض على النيابة للتحقيق.