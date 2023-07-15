أستاذ هندسة طرق: يجب أن تكون هناك إدارة واعية لنجاح مشروع "كايرو بايك"

كشف الدكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، عن كيفية التخطيط لمدن صديقة للبيئة وتشجيع استخدام الدراجات.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إنه كان يجب أن تكون هناك إدارة واعية لنجاح مشروع "كايرو بايك".

وأضاف أنه يجب دراسة أسباب فشل مشروع "كايرو بايك" قبل إعادة تشغيله مجددًا، موضحًا أن الموضوع يحتاج لدراسة كبيرة وأن المشروع سينجح بشكل كبير في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين، لأن هناك نظام مراقبة جيدًا.

وأشار أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إلى أن هناك مسارات جيدة لاستخدام الدراجات الهوائية في المدن الجديدة.