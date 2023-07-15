"لمون نعناع".. محمد حماقي يشوق جمهوره لأولى أغنياته في صيف 2023

انتهى النجم محمد حماقي خلال الفترة الماضية من تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة المقرر طرحها لجمهوره خلال موسم الصيف الجاري.

ويستعد محمد حماقي لطرح أغنية جديدة بعنوان “لمون نعناع” خلال الأيام القليلة المقبلة وشوق جمهوره للأغنية بنشره لبوستر العمل عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعلق على الصورة قائلًا: “استنوا أغنيتي الجديدة لمون نعناع قريباً”.

ويستعد النجم محمد حماقي لإحياء حفلًا غنائيًا في ختام مهرجان قرطاج الدولي في دورته 57 يومًا 19 أغسطس المقبل ويقدم حماقي خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته أبرزها: "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلوموني"، "يا ستار"، ومن أغاني ألبومه الأخير "يا فاتني"، "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى"، و"قالوا عنك"، وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.

ألبوم محمد حماقي الجديد

يواصل النجم محمد حماقي تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد، المقرر طرحه في موسم الصيف الحالي 2023، وذلك بعد طرحه آخر ألبوماته العام قبل الماضي بعنوان "يا فاتني".

ويعتبر النجم محمد حماقي أحد المطربين الذين يواظبون على طرح ألبوم غنائي كامل على عكس العديد من المطربين الذي اتجهوا إلى الأغنيات "السينجل" واعتاد حماقي طرح ألبوم غنائي كل عامين، ويتميز حماقي بعدد أغنيات ألبوماته الغنائية الكبيرة، ومن المقرر أن يطرح ألبومًا غنائيًا جديدًا خلال موسم صيف 2023 يضم حوالي 12 أغنية متنوعة بين المقسوم والدراما والحزين.

ويتعاون "حماقي" في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من كبار صناع المزيكا في مصر، ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقي في ألبومه الجديد أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وتامر حسين، ومحمد عاطف، وعزيز الشافعى، وعمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، وتميم وتوما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل، وغيرهم.

آخر أعمال محمد حماقي الغنائية

طرح حماقي منذ فترة آخر أعماله الغنائية بعنوان "قلبي حبك جدًا" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون حماقي في أغنية "قلبي حبك جدًا" مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.