إصابة شاب طعنًا بالسكين في مشاجرة بقنا

أصيب شاب طعنًا بآلة حادة، اليوم السبت، إثر مشاجرة مع آخر في منطقة السوق الفوقاني، بندر قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بإصابة شاب طعنًا بآلة حادة في بندر قنا.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد بهاء، مأمور قسم قنا إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص إصابة "محمد.س.م، يبلغ من العمر 32 عامًا طعنًا بآلة حادة "سكين" في ذراعه إثر مشاجرة مع آخر داخل منطقة السوق الفوقاني بدائرة القسم

تم نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.