ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عادل حمودة يكشف تأثير والدة نزار قبانى ودورها فى حياته

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الشاعر الراحل نزار قباني ولد في يوم 21 مارس 1923 بحي مئذنة الشمع في دمشق القديمة، وزار البيت الذي ولد فيه ليجد قارورة عطر جمعت مئات الزهور حسب ما وصف نزار البيت في كتابه "حكايتي مع الشعر".

وأضاف، خلال حلقة برنامج "واجه الحقيقة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن نزار قباني نشأ وسط عائلة دمشقية عريقة تمتد جذورها إلى أرض الحجاز، عم والده هو أبو خليل قباني مؤسس المسرح في عالمنا العربي، ووالده توفيق كان يمتلك مصنعًا للحلويات والملبس.

 والده شارك أيضًا في المقاومة الوطنية ضد الانتداب الفرنسي

وتابع، أن والده شارك أيضًا في المقاومة الوطنية ضد الانتداب الفرنسي، وكان منزل الوالد مقرًا يلتقي فيه أقطاب المعارضة الوطنية في عشرينيات القرن الماضي، ووالدته هي السيدة فايزة من أصول تركية، وتمتعت الأم بشخصية قوية فرضت بها على الجميع أن يدخل ابنها الجامعة ويتخرج في كلية الحقوق.

وأكد أن والدته كان لها دور كبير في حياته، حيث تعلق بها كثيرًا، وظلت حكاياتها الليلية في ذاكرته طوال عمره، حيث حكت له الحكايات وهو طفل صغير وكتب لها القصائد وهو رجل كبير، وحمل ديوانه "الرسم بالكلمات"، الكثير من القصائد التي اختلط فيها حبه العميق للأم بالعشق الدائم لمدينة دمشق.

وأكمل أن نزار، كان يقول إنه كلما سافر وابتعد كلما اشتاق إلى قهوة أمه ورائحة الياسمين في فناء منزله، حيث إنه لم يتمكن من نسيان مذاق قهوة والدته ورائحتها التي تذكره بحياته في دمشق، كما حاول كثيرًا أن يصنعها بنفسه، ولكنها لم تحمل أبدا نفس الطعم ولا نفس الرائحة.

عادل حمودة نزار قباني والدته دورا كبيرا القصائد الرسم بالكلمات مدينة دمشق

مواد متعلقة

عادل حمودة: قصة انتحار شقيقة نزار قبانى كانت سببًا فى انحيازه للمرأة

عادل حمودة: "الدنيا وقفت على أطرافها تتابع حشود الملايين فى 30 يونيو ضد الإخوان"

عادل حمودة يكشف السبب الحقيقى لاغتيال "أبوضيف" على يد الإخوان

عادل حمودة يكشف سبب رفض "مرسى" إغلاق الأنفاق بسيناء

عادل حمودة يكشف كواليس استشهاد الحسينى أبوضيف فى أحداث الاتحادية

الأكثر قراءة

بعد الهجوم على يحيى الفخرانى.. الباز: "حرب ضد أى حد يقول كلمة كويسة فى حق البلد"

هانى رمزى عن شائعة هجرته: "إحنا خدامين مصر"

بعد وفاة عروس بنزيف.. الباز: أطالب بتدريس الثقافة الجنسية بالمدارس "مش عيب"

الباز يكشف سر هجوم الإخوان على الفنان هاني رمزي

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم السبت 15 يوليو 2023 مقابل الجنيه المصري

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى سقوط بلكونات على المارة بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»

تفاصيل نقل نتنياهو إلى المستشفى: يعانى «جفافًا» وفحوصات طبية إضافية

قوات الاحتلال تقمع وقفة ضد هدم المنازل فى سلوان