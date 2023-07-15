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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

النائب إيهاب رمزى نافيًا هجرته لكندا: "بنقوم بدور مجتمعى لخدمة الفقراء"

النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي

قال النائب إيهاب رمزي، إنه هو وإخوته لديهم مؤسسة خيرية اسمها "راعي مصر للتنمية"، ويقوموان من خلالها بتنظيم زيارات لعدد من الدول لتحفيز المصريين العاملين في الخارج على التبرع من أجل الفقراء في مصر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه كان في رحلة قصيرة إلى أستراليا، وفي 3 أغسطس سيكون في زيارة للولايات المتحدة الأمريكية وفي 30 سبتمبر سيكون في كندا، وهذه الرحلات هدفها دعم الفقراء في مصر من خلال مؤسسة "راعي مصر للتنمية".

ولفت إلى أن الجمعية تقوم بالاتفاق مع أطباء كبار في الخارج ينزلون إلى مصر ويكشفون على الفقراء ويقومون بإجراء جراحات لهم بالمجان، ومن خلال عيادات متنقلة، تطوف محافظات مصر للكشف على الفقراء.

وأشار إلى أن مؤسسة "راعي مصر للتنمية" منضمة للتحالف الوطني الذي يشرف عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعًا: "نقوم بدور مجتمعي من أجل دعم الفقراء".

وتابع: "كل سنة في فترة الصيف نقوم بجولة في الخارج لجمع تبرعات للفقراء، وبنحاول نعمل حاجة للبلد ولأهالينا الفقراء".

ايهاب رمزي راعي مصر للتنمية محمد الباز اخر النهار عيادات متنقلة

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