سقوط سيارة بوتاجاز من أعلى معدية فى مياه النيل ببنى سويف

تعرضت سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز للسقوط فى مياه نهر النيل من أعلى معدية داخل مجرى النهر أمام قرية الحيبة التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف دون وقوع إصابات حتى الآن.

وتلقت غرفة عمليات محافظة بنى سويف بلاغاً يفيد بسقوط سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز فى مياه نهر النيل من أعلى معدية أمام قرية الحيبة التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة.

وانتقلت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن إلى موقع البلاغ تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، فيما انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ، وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بنى سويف إلى موقع البلاغ.

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