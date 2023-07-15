ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط سيارة بوتاجاز من أعلى معدية فى مياه النيل ببنى سويف

معدية
معدية

تعرضت سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز للسقوط فى مياه نهر النيل من أعلى معدية داخل مجرى النهر أمام قرية الحيبة التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف دون وقوع إصابات حتى الآن.

وتلقت غرفة عمليات محافظة بنى سويف بلاغاً يفيد بسقوط سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز فى مياه نهر النيل من أعلى معدية أمام قرية الحيبة التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة.

وانتقلت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن إلى موقع البلاغ تنفيذاً  لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، فيما انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ، وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بنى سويف إلى موقع البلاغ.

1
1
2
2
اسطوانات البوتاجاز الأجهزة التنفيذية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الوحدة المحلية أمن بني سويف بني سويف

الأكثر قراءة

طالب كلية الآداب يمزق جسد زوج شقيقته في المنصورة

زوجة "رجب بحة" لـ"الدستور": مرتضى منصور خرب بيتنا وجوزى غلبان وبنتى هتطلق

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

كيف ساهم مهرجان العلمين فى تعزيز روح الابتكار والريادة لدى الشباب؟

حقيقة سرقة 3 سيدات موظف بطريق كفر البطيخ في دمياط

سقوط سيارة بوتاجاز من أعلى معدية فى مياه النيل ببنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»

تفاصيل نقل نتنياهو إلى المستشفى: يعانى «جفافًا» وفحوصات طبية إضافية

قوات الاحتلال تقمع وقفة ضد هدم المنازل فى سلوان