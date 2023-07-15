"السحر مستمر"| مباشر من «مهرجان العلمين الجديدة»: تفاعل كبير مع منافسات الكرة الشاطئية

واصل مهرجان العلمين الجديدة فعالياته، أمس الجمعة، فى ثانى أيامه، بعدد من الفعاليات، أبرزها منافسات كرة القدم الشاطئية بين توليفة من نجوم منتخب مصر وكبار الأندية السابقين والحاليين، تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وأضفت أجواءً من البهجة والسعادة.

ففى تمام الساعة السادسة مساءً تواجد عدد كبير من نجوم منتخب مصر لكرة القدم من الجيل الذهبى الذى حصد ٣ بطولات لأمم إفريقيا بداية من ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٠، إضافة إلى عدد من نجوم الأجيال السابقة واللاحقة، وبمجرد نزولهم إلى أرض ملعب الكرة الشاطئية بنورث سكوير الساحل الشمالى تفاعل معهم الجمهور، الذى أحاط الملعب الذى جرى تصميمه خصيصًا لفعاليات المهرجان، حيث زاد العدد عن ألفى متفرج.

وكان من نجوم الكرة الذين شاركوا وبدأوا فى التفاعل مع الجمهور قبل المباريات: «أحمد حسن وحسام غالى وسيد معوض وعماد متعب وأمير عبدالحميد ومحمد ناجى جدو وخالد بيبو ووليد سليمان وأحمد الشيخ وأمير توفيق ومحمد فضل وحسام حسن وحازم إمام ومدحت عبدالهادى وجمال حمزة وعبدالستار صبرى وشادى محمد ووائل رياض وشريف عبدالفضيل».

«محمد فضل» يفوز على «أحمد حسن» بضربات الترجيح بعد التعادل

بعد فترة من الإحماء واستعراض المهارات بدأت مباريات النجوم بعد تقسيمهم لـ٤ فرق، وكانت المباراة الأولى بين فريق أحمد حسن بالزى الأبيض، وفريق محمد فضل بالزى الأصفر، ومثّل فريق «أحمد حسن» كل من الكابتن عصام الحضرى وأحمد الشيخ وحسام حسن وإبراهيم صلاح، بينما مثّل فريق «محمد فضل» خالد بيبو وشريف عبدالفضيل ووائل رياض وأمير عبدالحميد وعادل مصطفى وعمرو خالد بيبو، نجل خالد بيبو. وبعد مباراة حماسية مليئة بالمهارات من جانب الفريقين وتفاعل الجمهور مع اللمسات المميزة لنجوم الفريقين انتهت المباراة بالتعادل بـ٧ أهداف لكل فريق، وحُسمت عبر ضربات الجزاء الترجيحية بفوز فريق «محمد فضل»، فسجل عادل مصطفى وخالد بيبو ومحمد فضل وأهدر وائل رياض لفريق محمد فضل، بينما سجل أحمد الشيخ وحسام حسن وأهدر أحمد حسن وعصام الحضرى لفريق أحمد حسن.

«حسام غالى» يهزم «حازم إمام» بهدف قاتل

وجمعت المباراة الثانية بين فريق «حسام غالى» وفريق «حازم إمام»، ومثل فريق «حسام غالى» كل من أمير توفيق وسيد معوض وعماد متعب ومحمد ناجى جدو ووليد سليمان، بينما مثل فريق «حازم إمام» كل من محمد حازم ومحمد سمير وشادى محمد وأحمد مجدى ومحمد أبوالعلا وعبدالستار صبرى وجمال حمزة.

وبعد مباراة قوية بين نجوم الكرة المصرية سجل خلالها نجوم الفريقين ٧ أهداف فاز فريق الكابيتانو بنتيجة ٤ أهداف مقابل ٣ أهداف، بعد أن خطف حسام غالى الهدف الرابع لفريقه فى نهاية المباراة التى اتسمت بالإثارة والتشويق، ولُعب مساء أمس السبت نهائى البطولة ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

أمير عبدالحميد: فخور بالمشاركة فى حدث استثنائى

عبّر الكابتن أمير عبدالحميد، حارس مرمى نادى الأهلى السابق، عن سعادته الغامرة بالمشاركة فى مهرجان مدينة العلمين الجديدة التى وصفها بالرائعة وكذلك الفعاليات المقامة.

وشدد على سعادته الشخصية بالمشاركة فى بطولة الكرة الشاطئية بمهرجان العلمين بالرغم من أنها المرة الأولى التى يشارك فيها فى مثل هذه المنافسات، وأنه استمتع بها كثيرًا وبالأجواء التى صنعها الجمهور والقائمون على المهرجان بشكل عام.

وقال: «مباريات البطولة كانت مميزة ولم أتردد فى تلبية دعوة المشاركة فى البطولة، وأود أن أوجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتنظيمها الحدث ونقل مختلف فعالياته، إضافة إلى كل القائمين على المهرجان وهذا الحدث الاستثنائى»، مختتمًا: «فخور بوجود مدينة العلمين الجديدة على أرض مصر بكل إنشاءاتها وسعيد بفوزى فى أولى مباريات البطولة».

نتاليا ومايا تجذبان الجمهور لـ«تيك بول»

بعد العروض القوية خلال أول أيام المهرجان فى منافسات لعبة «تيك بول» اللعبة التى تجمع بين كرة القدم وتنس الطاولة على أرض ملعب الكرة الشاطئية بنورث سكوير، أقيم عدد كبير من المباريات بين المصريين والأجانب وسط أجواء احتفالية.

وشهدت مباريات اليوم الثانى حضورًا جماهيريًا كبيرًا خاصة بعد الشهرة الكبيرة التى حققتها مباريات اليوم الأول والعروض المميزة للاعبتين العالميتين نتاليا ومايا وعدد من الشباب المصرى، وكانت المفاجأة بوجود لاعبات مصريات مشاركات فى الحدث أدَّين أداءً احترافيًا خلال فعاليات البطولة.

تغطية احترافية لمراسلى قطاع أخبار «المتحدة»

بداية من اللحظات الأولى شهدت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة تغطية إعلامية فريدة من خلال شبكة قنوات قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وفى مقدمتها قنوات «القاهرة الإخبارية» و«إكسترا نيوز» و«إكسترا لايف». كما شاركت شبكة قنوات أون تايم سبورتس وقدمت تغطية جيدة خلال أول يومين من فعاليات المهرجان، وأجرت الكثير من اللقاءات والحوارات مع اللاعبين. وعبر حلقات مباشرة ومسجلة من مدينة العلمين قدمت شبكة تليفزيون الحياة حلقة مباشرة لافتتاح فعاليات المهرجان، كما قدمت قنوات سى بى سى حلقتين مع الإعلامى جابر القرموطى وعمرو خليل من العلمين، إضافة إلى حلقات قدمها التليفزيون المصرى مباشرة من داخل العلمين، وقدمت قنوات دى إم سى تغطية عبر مراسليها فى العلمين الجديدة، لتتكامل جهود الوسائل الإعلامية المختلفة بالشركة المتحدة لتقديم تغطية لحظية للفعاليات.

حفلات غنائية لنجوم الوطن العربى

أعلنت إدارة مهرجان العلمين الجديدة عن عدد من الحفلات خلال الفترة الماضية، يقدمها النجوم تامر حسنى وراغب علامة وأنغام وأحمد سعد وإليسا وعمر خيرت وغيرهم.

وعلمت «الدستور» أن هناك مفاجآت من خلال زيادة عدد المطربين لتقديم حفلات شبه يومية مع نجوم الوطن العربى وبعض الفرق العالمية سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة. وأجرت إدارة المهرجان تجهيزات على أعلى مستوى لتقديم مجموعة من الحفلات، ووفرت الدعم اللوجستى من مسارح وإضاءة وصوت وغيرها من الأمور الفنية، ومن المقرر أن تكون هناك مفاجآت كبيرة للغاية بنقل بعض الحفلات على شاشات الفضائيات المصرية للجمهور.