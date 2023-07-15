روسيا عن محاولة كييف اغتيال إعلاميين روس: عمل إرهابي ومحاولة فاشلة

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، على محاولة الاغتيال الفاشلة من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية لرئيسة تحرير وكالة سبوتنيك والمجموعة الإعلامية الدولية روسيا سيغودنيا، مارجريتا سيمونيان، وكذلك الصحفية الروسية كسينيا سوبتشاك.

وقالت زاخاروفا إن السبب وراء محاولة الاغتيال هو نشاط الإعلاميين الروس المهني، وهذه محاولة أخرى لهجوم إرهابي لنظام كييف على الروس.

وتابعت متحدثة الخارجية الروسية: "نحن نتحدث عن محاولة أخرى لهجوم إرهابي على المدنيين الروس، نظمها نظام كييف، برعاية الغرب".

وأشارت زاخاروفا إلى أن وكالات إنفاذ القانون الروسية تحقق الان في جميع التفاصيل، لافتة إلي أن سبب محاولة الاغتيال الفاشلة هو الأنشطة المهنية للصحفيين الروس.

وشددت زاخاروفا على أن كل ما يحدث مرة أخرى يظهر الطبيعة الإرهابية لنظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، المسؤول عن سلسلة كاملة من الهجمات الإرهابية، على حد تعبيرها.

وأكدت زاخاروفا أن بلادها لن تنتظر رد فعل من المنظمات الدولية ذات الصلة، إذ أنه لطالما كان النفاق المرضي تقليدا سياسيا لليبرالية الغربية وردود فعلها غير المشروطة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الأمن الفيدرالي الروسي إحباط عملية اغتيال خططت القوات الخاصة الأوكرانية لتنفيذها ضد رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي"، مارغريتا سيمونيان، والإعلامية الروسية كسينيا سوبتشاك.

وأشار الأمن الروسي إلي أنه في مقاطعة موسكو وريازان تم اعتقال أوكرانيين من مجموعة "براغراف 88" الذين قاموا بمتابعة ورصد معلومات عن عمل ومقر إقامة سيمونيان وسوبتشاك".

روسيا: استدعاء 147 ألف وإرسالهم للجيش والتشكيلات العسكرية

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت الحكومة الروسية، اكتمال التجنيد الربيعى في الجيش، وإرسال 147 ألف شخص إلى القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الأخرى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم إن لجان التجنيد بدأت عملها في 1 أبريل الماضي، كما تم الانتهاء من تجنيد المواطنين في ربيع 2023 للخدمة العسكرية، وذفق وكالة سبوتنيك الروسية.