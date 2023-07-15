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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة فاركو فى الدورى

الزمالك
الزمالك

أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق الأبيض التي ستخوض مباراة فاركو ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويختتم الزمالك مشواره في بطولة الدوري هذا الموسم، بمواجهة فاركو على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ34 من البطولة المحلية.

وخسر الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة القمة التي أقيمت الخميس الماضي، ضمن الجولة الـ31 المؤجلة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 59 نقطة بينما يأتي فاركو في المركز التاسع برصيد 41 نقطة.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة فاركو كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبدالغني - محمد طارق - مصطفى الزناري - حاتم سكر - أحمد محمود.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبدالله محمد - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - أحمد عبدالرحيم "إيشو" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - علي ياسر - محمد صلاح.

الزمالك الكولومبي خوان أوسوريو خوان كارلوس أوسوريو فاركو الدورى المصرى

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