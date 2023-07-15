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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تموين الدقهلية تناقش خطط عمل الوزارة في جميع المجالات التمونيية

اجتماع
اجتماع

كشف السيد دائرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية أنه  تم عقد اجتماع مديري الإدارات الخارجية والداخلية بالمديرية برئاستة وعلى حسن وكيل المديرية وذلك لمناقشة بعض الموضوعات الهامة والعاجلة.


وتم مناقشة عدد من القرارات فبالنسبة لقسم المواد البترولية :
يتم تكثيف الحملات الرقابية على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز تنفيذا لتوجيهات وزير التموين ومناقشة القرارين الوزاريين رقم ( 95.96) لسنه 2023.
 بالنسبة للرقابة التموينية(المخابز):
 الحرص على تحصيل الغرامات المستحقة وعدم قبول ايصالات لغرامات جديدة قبل سداد الغرامات القديمة ومتابعه الحصص المنصرفة للمخابز ف حاله تحديد حصة للمخبز اقل من الحصه التأمينية وتكثيف الحملات على المخابز ومراجعة ارصدة الدقيق بالمخبز.

وبالنسبة الصيانة : المرور على مضارب الارز وتنفيذ التوجيهات الصادرة في هذا الشأن


وفيما يخص الرقابة التجارية (الاسواق):
متابعة توزيع السجائر في نطاق كل ادارة الى التجار المسجلين ف كشوف الحصر وتوقيعهم على فاتورة الشراء واقرار بالبيع بالسعر الرسمي .
 

بالنسبة لقسم البيوع التجارية :يتم الالتزام بموعد الاوكازيون الصيفي الذى "يبدأ ف 7/8/2023"لمده شهر حيث يشمل جميع المحال التجارية بكل انحاء المحافظة مع الالتزام بالإجراءات المطلوبة من (سجل تجارى –بطاقه ضريبيه –صورة البطاقةالشخصية لصاحب المنشاة ).

 بالنسبة لا داره نظم المعلومات والتحول الرقمي  : سرعه استكمال بيان المنظومة القومية للبنيه المعلوماتيةالمكانية .

 بالنسبة لقسم الشئون المالية:-
يتم  مناقشة شحن عدادات المياه والكهرباء الخاصة بالإدارات والمكاتب التموينية ومناقشة المشاكل الخاصة بخطوط التليفونات بالإدارات والمكاتب التموينية وايجارات" العام المالى2023/2024".
 

بالنسبة لقسم الاستحقاقات :
"فحص تطبيق بعض الاحكام القضائية 
 ضم علاوة 10 %لسنة 2010 وعلاوة 15 % لسنة 2011 الى الاجر الأساسي وصرف حافز الاثابة بنسبة 200 %كاملا ضمن مكونات الاجر المكمل وصرف علاوة الحد الادنى بالا يجاوز الحد الأقصى المقرر للدرجة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء "رقم 22لسنة 2014 ".

 بالنسبة لإدارة شئون التموين " قسم المخابز" :-
ويتم ارسال بيانات المخابز كاملة التابعة للإدارة على شكل عدد خانات عمودية متضمنه الاتي:- (اسم المخبز –واسم صاحب المخبز –تاريخ تشغيله –عدد الحصة التأمينية –المدير المسئول –عنون المخبز – كود المخبز ).
وفيما يخص قسم التجار:-
 التزام المكاتب ومراجعة الصرف والتسويات والالتزام بالمحاسبة السلعية اثناء الصرف للتجار التموينيين و متابعة صرف السلع وخاصة سلعة الارز  المخزن لدى التجار والتزام المخازن بالصرف طبقا للتسويات .


 قسم الاحتياجات :-

 ضرروه ارسال المحاسبة السلعية للسلع الاستراتيجية (زيت – مكرونة – ارز) بصفة شهرية .
 سرعه تحصيل المبالغ خارج الدعم واحضار ما يتم تحصيله او قرار اللجنة في مبلغ خارج الدعم للتاجر .


 بالنسبة لإدارة التفتيش المالي والإداري :-
 التنبيه على الادارات التي يوجد بها اقسام تفتيش مالي وادارى مراعاة العديد من النقاط في اجراءات التفتيش والادارات التي لا يوجد بها اقسام تفتيش مالي وادارى ينبه عليها بمجموعة  من التعليمات سيتم اتباعها .

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الادارات الخارجية الأحكام القضائية استحقاقات الأوكازيون الصيفي الاستحقاقات التموين والتجارة الداخلية التحول الرقمي التموين والتجارة الغرامات المستحقة الشئون المالية المشاكل الخاصة تكثيف الحملات الرقابية رئيس مجلس الوزراء صرف السلع صرف حافز صرف علاوة قرار رئيس مجلس الوزراء محطات تموين السيارات محال التجارية نظم المعلومات والتحول الرقمي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية

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