"100 يوم صحة" قدمت خدماتها الطبية لـ 167 ألف منتفع منذ بدء الحملة فى البحيرة

استعرض الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، نتائج المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" منذ انطلاقها يوم 25 من شهر يونيو الماضي حتى الآن، بإجمالى 167 ألف و 907 منتفع منذ بدء الحملة وحتى الآن.

حيث قدمت الحملة خدماتها في صحة المرأة لعدد 61867 منتفعة وفى السمعيات لعدد 7416 والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى لعدد 35190 والأورام السرطانية لعدد 52221 وصحة الأم والجنين لعدد 6275 والمقبلين على الزواج 4938 .

وتفقد وكيل الوزارة صباح اليوم عمل فرق حملة ١٠٠ يوم صحة بمركز طبي ناصر بدمنهور، كما تابع سير العمل بالمركز، وتم الاطمئنان على تقديم كافة خدمات المبادرة بصورة جيدة لاقت استحسان المواطنين المترددين على أعمال الحملة.

وتابع وكيل الوزارة أن التوعية الصحية التى كانت تقوم بها مسئولة الثقافة الصحية بالمركز، لتوعية المواطنين بالخدمات المتميزة التى تقدم من خلال الحملة، ووجه بزيادة وتكثيف التوعية الصحية، وإعلام المواطنين بالخدمات المختلفة التى تشملها الحملة

كما قام الدكتور هانى جميعة بالمرور على باقى أماكن تقديم الخدمة بالمركز، والمرور على مكاتب الصحة، العيادات وعيادة الأسنان والصيدلية وعيادة تنظيم الأسرة، والتقى بعدد من المواطنين، وأجرى حوارًا معهم لاستبيان مدى رضائهم عن الخدمة المقدمة بالوحدة، ووجه ببذل المزيد من الجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لرضاء المواطنين.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن مبادرة "100 يوم صحة" من المبادرات الصحية الرائدة التي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" والمقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين، مشيرة الى أن الحملة تلقى إقبالا وتزايدا كبيرا من مواطنى المحافظة المترددين على خدماتها على مستوى المحافظة.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف التوعية بأهمية مبادرة "100 يوم صحة" لتكثيف خدمات مبادرات "100 مليون صحة" لتحقيق مستهدفاتها المرجوة، بما يعود بالنفع على المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز المحافظة.

جدير بالذكر أن الحملة تنفذ بمحافظة البحيرة، من خلال 235 وحدة رعاية أساسية وعدد 32 فريق متحرك سيتم زيادتهم تدريجيا، طبقا لعدد المنتفعين، وتقدم حملة 100 يوم صحة خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات ، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هى "دعم صحة المرأة المصرية_ فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين "، و يوجد 16 مكان على مستوى المحافظة لتقديم خدمة "فحص المقبلين على الزواج".

كما يتم تقديم خدمات 3 مبادرات من خلال 32 فريق متحرك بالعيادات المتنقلة بواقع عيادتين بكل مركز، بعدد 16 مركز بالمحافظة، وقابلين للزيادة حسب نسبة التردد، ويتم من خلالهم تقديم خدمات مبادرات "دعم صحة المرأة المصرية، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية "،

كما تقدم خدمات الصحة الإنجابية من خلال تلك المبادرات، وتقدم خدمة التثقيف والتوعية الصحية من خلال فرق التثقيف الصحى والتواصل المجتمعي، غير ما تقدمه القوافل الطبية العلاجية من خدمات متعددة .