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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

زيارتان استثنائيتان لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

قررت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل (زيارتين استثنائيتين) اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22/7/2023 حتى يوم الخميس الموافق 21/9/2023.. ولا تحتسب الزيارتان المشار إليهما ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، بمناسبة الاحتفال (بالعام الهجرى الجديد) وذكرى (ثورة 23 يوليو)، وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ودعمهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات. 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

الاحتفال بالعام الهجري الجديد إصلاح والتأهيل العام الهجري الجديد حقوق الانسان ذكرى ثورة 23 يوليو زيارتين إستثنائيتين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

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