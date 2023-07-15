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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دفعة "طب بنها" 2006 تتبرع بجهاز كي بلازما لمستشفى الأطفال التخصصى

دفعة خريجى كلية طب
دفعة خريجى كلية طب بشرى يتبرعون بجهاز كى بلازما للأطفال

تبرع خريجي كلية الطب البشري بجامعة بنها دفعة 2006 بجهاز كي بلازما «coblator» خاص بجراحات العيوب الخلقية بالأنف والأذن والحنجرة بتكلفة 140 ألف جنيه مصرى لصالح مستشفى الأطفال التخصصى ببنها ضمن مساهمات الدفعة على مدار سنوات لدعم المستشفيات بالقاهرة الكبرى، حيث قام الدكتور أحمد أنور منسق الدفعة وأمين صندوق نقابة الأطباء بالقليوبية.

أوضح الدكتور أحمد أنور منسق الدفعة أن الجهاز جرى تسليمه في حضور الدكتور محمد متولى استشارى جراحات الأطفال والدكتور هيثم نصر استشارى جراحات الأنف والأذن والحنجرة مشيرا أن هذه المساهمة تعد من مساهمات جروب دفعة  2006 طب بنها لصالح مستشفى الأطفال التخصصي ببنها وكان آخرها القيام بالتبرع بجهاز بقيمة 140 ألف جنيه لصالح مستشفى الأطفال التخصصي ببنها.

أوضح أنور أن دفعة 2006 طب بنها  سبق لها التبرع بعدد من الأجهزة الطبية و المبالغ المالية في أوقات سابقة منها التبرع بجهاز تنفس صناعي لصالح وحدة عناية الأطفال بمستشفى حميات بنها بقيمة 150 ألف جنيه وبجهاز تنفس صناعي آخر بتكلفة 280 ألف جنيه لصالح وحدة رعاية الأطفال بنفس المستشفى في مرة أخري و4 حضانات للأطفال حديثي الولادة وكبسولة لعلاج الصفراء لصالح مستشفى الأطفال التخصصي ببنها بقيمة إجمالية 101 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه تم التبرع أيضا بمبلغ 50 ألف جنيه لمستشفى أبو الريش للأطفال ومبلغ 50 ألف جنيه للمعهد القومي للأورام في إطار المساهمة المجتمعية للدفعة.

الأنف والأذن والحنجرة الأطفال التخصصي العيوب الخلقية المساهمة المجتمعية مستشفى الأطفال التخصصى ببنها نقابة الأطباء التبرعات

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