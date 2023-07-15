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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع ربة منزل ونجلتها صعقًا بالكهرباء داخل مسكنهما فى الغربية

ارشيفية
ارشيفية

لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما صعقًا بالكهرباء، داخل شقتهما السكنية في منطقة العلو التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان المحلة، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف، بلاغًا من الأهالي، يفيد بمصرع ربة منزل وابنتها صعقًا بالكهرباء داخل شقتهما السكنية بمنطقة العلو التابعة لدائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وسيارتا إسعاف إلى محل الحادث.

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع ربة منزل تدعى "ميادة محمود" وتبلغ من العمر 25 عامًا، وابنتها وتدعى "بسمه إيهاب" وتبلغ من العمر عامًا ونصف العام، إثر إصابتهما بصعق كهربائي ناتج عن غسالة الملابس، وأنه أثناء غسيل الأم الملابس داخل الغسالة الكهربائية، تعرضت لصعق كهربائي، وحال ذهاب ابنتها إليها، لفظا أنفاسهما الأخيرة ولم يتمكن أحد من إنقاذهما.

وتم نقل الجثمانين لمشرحة مستشفى المحلة الكبرى، وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، وتم التصريح بدفنهما.

مصرع ربة منزل ونجلتها صعقا بالكهرباء شقتهما السكنية منطقة

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