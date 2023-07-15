ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ننشر أسباب تأييد حكم حبس لاعب كرة قدم عاما لاتهامه بسرقة ورقة زواجه العرفى

محاكمة
محاكمة

أودعت محكمة جنح مستأنف الهرم حيثياتها في الحكم الصادر بتأييد حبس لاعب كرة قدم شهير سنة مع الشغل لسرقة ورقة زواجه العرفي.

 

ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن السرقة هي اختلاس منقول مملوك للغير، وهو سلب حيازة الشيء دون رضاء مالكه أو حائزه السابق، ويتضح من هذا التعريف أن الاختلاس يتكون بتوافر عنصرين، أولهما هو سلب الحيازة أو الاستيلاء عليها.

 

وأشارت الحيثيات، إلى أنه من أركان جريمة السرقة أيضًا هو عدم رضاء مالك الشيء أو حائزه، أو الاستيلاء على الحيازة ويقصد بذلك كل فعل مادي يأتيه الجاني، ويترتب عليه إخراج الشيء من حيازة المالك أو الحائز، وإدخاله في حيازة أخرى، سواء كانت حيازة الجاني أو غيره.

 

وأضافت الحيثيات، أنه يعني ذلك الاعتداء على الحيازة الكاملة للمال المملوك للغير ويترتب على ذلك أن يقوم الجاني بالسيطرة الفعلية على الشيء ومباشرة سلطات المالك عليه والحيازة المقصودة هنا في جريمة السرقة هي الحيازة الكاملة التي يتوافر لها العنصر المادي والعنصر المعنوي، وهي تختلف عن الحيازة المؤقتة أو الناقصة التي يتوافر لها بعض مظاهر العنصر المادي دون المعنوي، والتي لا يُعتبر الاستيلاء عليها مكونًا جريمة السرقة، وإنما يُسأل عن جريمة خيانة الأمانة وتختلف أيضًا عن الحيازة المادية أو الحيازة العارضة التي يتخلف فيها العنصران المادي والمعنوي، التي لا ترتب لصاحبها أي حقوق على الشيء، ومن ثم فإنه لا يترتب عليها نقل الحيازة، وبالتالي يعد الاستيلاء عليها جريمة سرقة.

حيثيات حكم حبس لاعب كرة قدم سنة مع الشغل اختلاس

الأكثر قراءة

وفاة العروس ضحية "نزيف ليلة الدخلة" فى الدقهلية

"حاميها حراميها".. كواليس 60 ساعة من ملاحقة سارقى فيلا توفيق عكاشة

تأجيل استئناف شيرين على تغريمها 5 ملايين جنيه

هاني رمزي يعود للسينما بفيلم جديد ويرد على شائعات الجماعة الإرهابية

تصادم 4 سيارات أعلى كوبرى كفر الجزار فى بنها

ننشر أسباب تأييد حكم حبس لاعب كرة قدم عاما لاتهامه بسرقة ورقة زواجه العرفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

لواء. محسن الفحام

سوداننا العزيز

علي سعدة

الإصرار على النجاح

د. منى حلمى

الشريفات العفيفات

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل

نواب أمريكيون يقاطعون خطاب هرتسوج أمام الكونجرس احتجاجًا على انتهاكات إسرائيل

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟