ننشر أسباب تأييد حكم حبس لاعب كرة قدم عاما لاتهامه بسرقة ورقة زواجه العرفى

أودعت محكمة جنح مستأنف الهرم حيثياتها في الحكم الصادر بتأييد حبس لاعب كرة قدم شهير سنة مع الشغل لسرقة ورقة زواجه العرفي.

ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن السرقة هي اختلاس منقول مملوك للغير، وهو سلب حيازة الشيء دون رضاء مالكه أو حائزه السابق، ويتضح من هذا التعريف أن الاختلاس يتكون بتوافر عنصرين، أولهما هو سلب الحيازة أو الاستيلاء عليها.

وأشارت الحيثيات، إلى أنه من أركان جريمة السرقة أيضًا هو عدم رضاء مالك الشيء أو حائزه، أو الاستيلاء على الحيازة ويقصد بذلك كل فعل مادي يأتيه الجاني، ويترتب عليه إخراج الشيء من حيازة المالك أو الحائز، وإدخاله في حيازة أخرى، سواء كانت حيازة الجاني أو غيره.

وأضافت الحيثيات، أنه يعني ذلك الاعتداء على الحيازة الكاملة للمال المملوك للغير ويترتب على ذلك أن يقوم الجاني بالسيطرة الفعلية على الشيء ومباشرة سلطات المالك عليه والحيازة المقصودة هنا في جريمة السرقة هي الحيازة الكاملة التي يتوافر لها العنصر المادي والعنصر المعنوي، وهي تختلف عن الحيازة المؤقتة أو الناقصة التي يتوافر لها بعض مظاهر العنصر المادي دون المعنوي، والتي لا يُعتبر الاستيلاء عليها مكونًا جريمة السرقة، وإنما يُسأل عن جريمة خيانة الأمانة وتختلف أيضًا عن الحيازة المادية أو الحيازة العارضة التي يتخلف فيها العنصران المادي والمعنوي، التي لا ترتب لصاحبها أي حقوق على الشيء، ومن ثم فإنه لا يترتب عليها نقل الحيازة، وبالتالي يعد الاستيلاء عليها جريمة سرقة.