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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"شئون الحرمين": جاهزية جميع الإدارات المشاركة فى تغيير كسوة الكعبة المشرفة

كسوة الكعبة
كسوة الكعبة

قامت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتأكد من جاهزية جميع الإدارات المشاركة في تغيير كسوة الكعبة المشرفة، والتأكد من خبرات ومهارات فريق العمل المشارك (صناع الكسوة، والمهندسين والفنيين)، وتدريب 15 موظفًا على تغييرها والتحقق من جودتها.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشئون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة أمجد الحازمي - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم /السبت/ - أن المجمع أكمل جميع الاستعدادات لتغيير ثوب الكعبة المشرفة، مطلع العام الهجري الجديد 1445هـ، مضيفًا أن تغيير الثوب سيتم وفق خطط تشغيلية للمهمة، لضمان إنهائها في الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة.

وأشار الحازمي إلى أن الأعمال تتم بأيدي كفاءات وطنية من منسوبي المجمع ذوي مهارة ودقة عالية في الخياطة، وذلك لضمان ظهور كسوة الكعبة المشرفة الجديدة في أبهى حلة.

من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة لصيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد الجابري أن الإدارة العامة قامت بعمليات التدريب على تغيير الكسوة وتجهيز جميع الأدوات والمعدات المخصصة، مشيرًا إلى أن مهمة التدريب تهدف إلى تعريف المشاركين بالخطوات والمراحل المتعددة لتحسين قدرات ومهارات العاملين وتزويدهم بالخبرات الإضافية، لتنفيذ المهمة بالشكل المطلوب.

وأضاف الجابري أن الإدارة تعمل على تحسين وسرعة إنجاز المهمة الموكلة والمتوقعة من العاملين بأفضل أداء وفي خلال فترة زمنية قياسية، موضحًا أن عدد ساعات التدريب يبلغ 4 ساعات بشكل شبه يومي وصولًا إلى الموعد المحدد لتغيريها مع توفير جميع أدوات السلامة للعاملين ووضع الحواجز الاحترازية لضمان سلاسة الحركة حول صحن المطاف.

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