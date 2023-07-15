ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العظمى بالقاهرة 38

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارًا معتدل رطب ليلًا على كل الأنحاء

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على كل الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 

 

العظمى الصغرى

القاهرة 38 26

العاصمة الإدارية 38 25

6 أكتوبر 39 25

بنهــــا 38 26

دمنهور 38 26

وادي النطرون 38 25

كفر الشيخ 37 25

المنصورة 37 26

الزقازيق 38 26

شبين الكوم 38 26

طنطا 37 25

دمياط 35 25 

بورسعيد 36 26

الإسماعيلية 40 25

السويس 39 25

العريش 36 25

رفح 36 24

رأس سدر 40 26

نخل 40 21

كاترين 36 18

الطور 37 26

طابا 39 25

شرم الشيخ 41 30

الاسكندرية 33 25

العلمين الجديدة 32 24

مطروح 32 22

السلوم 35 21

سيوة 41 20

رأس غارب 40 27

الغردقة 41 29

سفاجا 41 28

مرسى علم 39 29

شلاتين 39 27

حلايب 36 28

أبو رماد 36 28 

رأس حدربة 37 27

الفيوم 41 24

بني سويف 41 25

المنيا 41 26

أسيوط 41 25

سوهاج 42 27

قنا 44 28

الأقصر 44 29

أسوان 44 30

الوادي الجديد 43 24

أبوسمبل 43 28

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

 

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 43 32

المدينة المنورة 46 34 

الرياض 46 30

المنامة 40 33

أبوظبي 45 32

الدوحة 42 33

الكويت 49 30

دمشق 40 23

بيروت 31 27

عمان 37 23

القدس 35 22

غزة 31 25

بغداد 47 30

مسقط 35 33

صنعاء 31 16

الخرطوم 40 29

طرابلس 34 25

تونس 42 25

الجزائر 31 25

الرباط 27 17

نواكشوط 29 23

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: 

 

العظمى الصغرى

أنقرة 32 16

إسطنبول 31 21

إسلام آباد 34 25

نيودلهي 33 27

جاكرتا 33 24

بكين 33 22

كوالالمبور 34 24

طوكيو 36 26

أثينا 37 26

روما 37 22

باريس 25 14

مدريد 34 21

برلين 29 16

لندن 21 12

مونتريال 25 20

موسكو 24 15

نيويورك 28 22

واشنطن 31 22

أديس أبابا 21 14

 

إرتفاع الموج الأرصاد الجوية البحر المتوسط الحر السواحل الشمالية الغربية الرياح السطحية الظواهر الجوية العظمى بالقاهرة القاهرة الكبرى والوجه القاهرة الكبرى والوجه البحرى العلمين الجديدة

الأكثر قراءة

وفاة العروس ضحية "نزيف ليلة الدخلة" فى الدقهلية

"حاميها حراميها".. كواليس 60 ساعة من ملاحقة سارقى فيلا توفيق عكاشة

تأجيل استئناف شيرين على تغريمها 5 ملايين جنيه

هاني رمزي يعود للسينما بفيلم جديد ويرد على شائعات الجماعة الإرهابية

تصادم 4 سيارات أعلى كوبرى كفر الجزار فى بنها

ننشر أسباب تأييد حكم حبس لاعب كرة قدم عاما لاتهامه بسرقة ورقة زواجه العرفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

لواء. محسن الفحام

سوداننا العزيز

علي سعدة

الإصرار على النجاح

د. منى حلمى

الشريفات العفيفات

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل

نواب أمريكيون يقاطعون خطاب هرتسوج أمام الكونجرس احتجاجًا على انتهاكات إسرائيل

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟