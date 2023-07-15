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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الأونكتاد" يعقد اجتماع الخبراء المعني بالنقل ولوجستيات التجارة 19 يوليو

الأونكتاد
الأونكتاد

 

يعقد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) خلال الفترة من 17-19 يوليو 2023، اجتماع الخبراء المتعدد المعني بالنقل ولوجستيات التجارة وتيسير التجارة في دورته العاشرة، حيث أشارت الأونكتاد إلى أن إصلاحات تيسير التجارة ضرورية لمساعدة البلدان على الاندماج في سلاسل التوريد والقيمة الدولية، ولاسيما البلدان النامية وأقل البلدان نموًا. 

 

ويهدف اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بتيسير التجارة إلى معالجة هذه المسألة وتنسيق الإجراءات على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى ذلك، ضمن العديد من الاتفاقات التجارية دون الإقليمية أحكامًا تتعلق بتيسير التجارة، بما في ذلك، على سبيل المثال، اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، التي صدقت عليها 46 دولة من اصل 54 دولة موقعة حتى فبراير 2023. 

 

وأضاف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن البلدان النامية غير الساحلية تواجه تحديات فريدة فيما يتعلق بتيسير التجارة، حيث إن الافتقار إلى منفذ مباشر للبحر والاعتماد على بلدان المرور العابر يمكن أن يزيدا من وقت المعاملات التجارية وتكلفتها وتعقيدها. ولذلك يرتبط تيسير التجارة في اقل البلدان نموًا ارتباطًا وثيقًا بقضايا المرور العابر. لذا، يكتسي تيسير التجارة في موانئ البلدان الساحلية وشبكات الربط بالمناط الخلفية، بما في ذلك الممرات، لأن تحسين تيسير التجارة يمكن أن يساعد في التغلب على التحديات ودعم التنمية الاقتصادية.

 

ويمكن أن يساعد تيسير التجارة البلدان النامية غير الساحلية على تنويع أسواق التصدير، وهذا الأمر يمكن أن يكون مهمًا بالنسبة إلى الاقتصادات الصغيرة التي تعتمد على عدد قليل من السلع الأساسية التصديرية، ويمكن لتدابير تيسير التجارة التي تحسن الوصول إلى المعلومات مثل بوابات التجارة ونظم النافذة الوحيدة، أن تساعد البلدان النامية غير الساحلية على تحديد الفرص التجارية الجديدة والاتصال بالشركاء المحتملين.

 

مؤتمر الأمم المتحدة التجارة تيسير التجارة الأونكتاد التنمية الاقتصادية البلدان النامية

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