موعد مؤتمر مئوية ميلاد البابا شنودة الثالث

أعلن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، دعوة الباحثين لتقديم أبحاث في المؤتمر، الذي ينظمه المركز بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث "1923م- 2023م"، خلال الفترة من 1 إلى 2 أغسطس 2023م بمقر المركز بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

يأتي هذا المؤتمر ضمن احتفالات المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بمئوية ميلاد البابا شنوده الثالث.

محاور أبحاث المؤتمر:

1) بابا العرب "الوحدة الوطنيةـ الحوار الإسلامي المسيحي".

2) البابا الموسوعي "الكاتب ـ الشاعرـ الصحفي".

3) البابا المسكوني.

4) البابا المعمر.

5) البابا والوسائط الروحية "البابا الروحي".

6) المرأة في منهج البابا "ما بين ضرورات الانفتاح ومقتضيات الرهبنة".

7) البابا المعلم.

8) البابا والشباب.

وذكر المركز الأرثوذكسي إنه يتم إرسال ملخص البحث باللغتين العربية والإنجليزية، في حدود 200 -400 كلمة، بحد أقصى يوم 12 يوليو 2023م وإرسال البحث في شكله النهائي بحد أقصى يوم 20 يوليو 2023م، مرفقة معه استمارة التقدم للمؤتمر والأوراق المطلوبة.



أما عن قواعد وشروط المشاركة أن يتناول البحث أحد الموضوعات التي تندرج ضمن محاور المؤتمر، وكتابة المحور بوضوح.

وتابع أن يتمتع البحث بالأصالة، أي لم يسبق نشره من قبل، ولم يتم تقديمه لأي جهة أخرى محلية أو خارجية، أو المشاركة به ضمن أي محفل علمي، تمهيدًا لنشره في كتاب يضم أعمال المؤتمر.

– يُسمح بالأبحاث المشتركة، بين اثنين أو أكثر من الباحثين، مع ضرورة إرفاق إقرار موقع من كل الباحثين المشاركين بالموافقة على تقديم البحث للمشاركة في المؤتمر.

– الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الملخصات والأبحاث.

– اتباع منهجية البحث العلمي في الكتابة، بما يقتضيه من الدقة والأمانة والموضوعية والتوثيق الكامل والإبداع.

– الالتزام بتقديم غلاف البحث مع الملخص، على أن يشمل الغلاف بيان عنوان البحث، واسم الباحث، وتخصصه الدقيق، وعمله.

– تدوين الحواشي والمراجع أسفل كل صفحة، وتوضع قائمة المصادر في نهاية البحث.

– لا يقل عدد صفحات البحث عن "15" صفحة، ولا تزيد على "30" صفحة، مقاس A4، شاملاً كل أجزائه.

– إعداد البحث وفقًا للخط المعروف بـSimplified Arabic ، مع تباعد الأسطر بحد "1.5"، ويكون حجم الخط في المتن "14"، وفي الهوامش "12"، وفي العناوين "16"، وتكتب العناوين بالبنط العريض Text Bold.

تقديم سيرة ذاتية مختصرة للباحث، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة شخصية.

ويتم تقييم الأبحاث المتقدمة للمشاركة والاختيار من بينها، من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر التي تضم مجموعة من كبار الأساتذة والمتخصصين.