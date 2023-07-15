مصرع مسن صدمه قطار بمحطة البيروم فى الشرقية

لقى مسن مصرعه؛ إثر تعرضه لحادث قطار صدمه في محطة قطارات البيروم بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول "عبدالفتاح أ م"، 60 سنة، مقيم في قرية البيروم بمركز فاقوس، جثة هامدة.

كشفت التحريات الأولية عن حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر تعرضه لحادث قطار صدمه في محطة قطارات البيروم بمركز فاقوس، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.