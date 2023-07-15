ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مسن صدمه قطار بمحطة البيروم فى الشرقية

جثة
جثة

لقى مسن مصرعه؛ إثر تعرضه لحادث قطار صدمه في محطة قطارات البيروم بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

 البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول "عبدالفتاح أ م"، 60 سنة، مقيم في قرية البيروم بمركز فاقوس، جثة هامدة.

كشفت التحريات الأولية عن حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر تعرضه لحادث قطار صدمه في محطة قطارات البيروم بمركز فاقوس، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

مسن حادث قطار مركز فاقوس محافظة الشرقية مديرية أمن الشرقية الأجهزة الأمنية

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار البصل وتراجع المانجو.. تعرف على أسعار الخضار والفاكهة بالأسواق

"شوف لاعيبتك التعبانة".. أول تعليق من رجب بحة على تصريحات مرتضى منصور (فيديو)

متي يبدأ العام الدراسي الجديد فى المدارس 2023-2024

تضرب مصر وعدة دول عربية.. أبرز المعلومات عن القبة الحرارية

الزمالك يتوصل لاتفاق نهائى مع محمود حمادة.. وأزمة القيد تنهى الصفقة

قاعة الفرح تحولت لسرداق عزاء.. الكهرباء تقتل فرحة عريس الشرقية بعش الزوجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

لواء. محسن الفحام

سوداننا العزيز

علي سعدة

الإصرار على النجاح

د. منى حلمى

الشريفات العفيفات

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل

نواب أمريكيون يقاطعون خطاب هرتسوج أمام الكونجرس احتجاجًا على انتهاكات إسرائيل

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟