الإفتاء تستطلع هلال العام الهجرى الجديد الإثنين

أعلنت دار الإفتاء عن موعد استطلاع هلال شهر المحرم للعام الهجري الجديد 1445هـ، الإثنين المقبل.

وقالت دار الإفتاء في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه تقرر استطلاع هلال شهر الله المحرم لعام 1445هـ، يوم الإثنين المقبل الموافق 14 يوليو 2023، الموافق 29 ذو الحجة 1444هـ، بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا، مؤكدة أنه سيتم إعلان موعد بداية العام الهجري الجديد.

وأضافت دار الإفتاء أن رأس السنة الهجرية بداية لعام جديد، وتجدُّدُ الأيام وتداولها على الناس هو من النعم التي تستلزم الشكر عليها؛ لأن الحياة نعمة من نعم الله تعالى على البشر، مشيرة إلى أن مرور الأعوام وتجددها شاهد على هذه النعمة، والتهنئة عند حصول النعم مأمور بها شرعًا.