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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أصغر موديل فى مصر لـ"الدستور": "نفسى أقابل محمد رمضان وأمثل معاه"

يزن العيسوي
يزن العيسوي

لم يتعد عمره الـ 4 سنوات، ليصبح أصغر وأشهر موديل في مصر، يزن العيسوي، على الرغم من صِغر سنه إلا أنه لديه القدرة على أن يصبح موديل من خلال "ستايل" ملابسه، وقدرته على الوقوف في الصور مثل العارضين، وهذا ما لفت أنظار روّاد السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة له.

يزن العيسوي صاحب الـ 4 سنوات من عمره، لديه الكثير من المواهب والقدرات المختلفة والتي اكتشفتها فيه والدته آية عبد الحفيظ، وقررت أن تساعده على أن يصبح موديل إعلانات كما يريد، كما أنه تمكن من تصوير فيلم وثائقي سيعرض على الشاشات خلال الأيام القليلة المقبلة عن مستشفى الياسمين بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما  قال يزن العيسوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور".

 

حلم "يزن العيسوي" هو أن يصبح طبيبا، متابعًا لـ"الدستور" قائلًا: "أنا نفسي أدخل كلية طب وادخل أكاديمية الشرطة ابقى ظابط لما أكبر، وكمان نفسي في الوقت الحالي أمثل مع الفنان محمد رمضان، تحديدًا في الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة،  ليشارك به الفنان محمد رمضان، من خلاله فى ماراثون دراما شهر رمضان المقبل 2024، لأني بحبه جدًا، وكمان دائما ما أقوم بتقليد جملة جعفر العمدة الشهيرة "لما اقول ابقى قد القول ولما أعمل أكون قد رد الفعل".

وأكد يزن العيسوي أنه يتابع جميع أعمال الفنان محمد رمضان بسبب حبه الشديد له، كما أنه يتمنى أن يشاركه في عمل فني يجمعه معه، كما أنه يغني جميع الأغاني الخاصة به، ويعرف جيدًا طريقة الرقص عليها، موضحًا أنه يحافظ على جسده من أي زيادة في الوزن عن طرق الأكل الصحي الذي تساعده والدته في تناوله بشكل يومي، وأنه يحب تناول الأكل الصحي حتى يحافظ على جسده كما ينصحه والده بشكل مستمر أيضًا.

 

 

 

 

 

 

التواصل الاجتماعي المختلفة الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية يزن العيسوي أشهر موديل

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