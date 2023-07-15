إيبارشية بورسعيد تحتفل بعيد نياحة القديس الأنبا بيشوي

احتفلت كنيسة القديس الأنبا بيشوى ببورسعيد بعيد نياحة شفيع الكنيسة، والذى يوافق تذكار نياحة القديس الأنبا كاراس السائح.

إذ قام الانبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، بصلاة رفع بخور عشية وعمل الحنوط وتطييب الأنبوبة التى تحوى بداخلها جزء من رفات الاباء الرسل ، وتطييب الانبوبة التى تحوى بداخلها جزء من رفات الشهيد مارقلته الطبيب ، وتطييب كسوة جسد القديس الموضوعة بالكنيسة.

شارك فى الصلوات عدد من الاباء الكهنة ، وذلك وسط حضور لفيف من الشمامسه والشعب

وبهذة المناسبة قدم فريق الكورال الترانيم الروحية، واختتمت الاحتفالية بكلمة روحية لنيافة الانبا تادرس متحدثا فيها عن سيرة حياة القديس الانبا بيشوى.

ويحيي رهبان دير القديس العظيم الأنبا بيشوي الأقباط الأرثوذكس بصحراء مصر الغربية وتحديدا بوادي النطرون اليوم، عيد القديس شفيع الدير بالكنيسة الأثرية الكبرى بالدير.

وأقيمت صلوات القداس الإلهي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون بمشاركة رهبان الدير والأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عنه:

وُلد في شنشا، قرية بمحافظة المنوفية، حوالي سنة 320 م.

بلغ العشرين من عمره، في عام 340 م.، انطلق الشاب بيشوي إلى برية شيهيت ليتتلمذ على يديْ القديس أنبا بموا تلميذ القديس مقاريوس

عكف القديس على العبادة في خلوة دامت ثلاث سنوات لم يفارق فيها قلايته

إذ تنيح الأنبا بموا اتفق تلميذاه أنبا بيشوي وأنبا يحنس القصير أن يقضيا ليلة في الصلاة يطلبان إرشاد الله.

حدث الهجوم الأول للبربر على برية شيهيت سنة 407 م. هرب الرهبان من البرية

ورحل في 8 أبيب (سنة 417 م.)، وقد بلغ من العمر 97 عامًا.

وفي زمن بطريركية الأنبا يوساب الأول في القرن التاسع أُعيد الجسد إلى برية شيهيت. حاليًا بدير القديس أنبا بيشوي بوادي النطرون.