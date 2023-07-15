بعد التعاقد مع الاتفاق.. جيرارد يقتحم قائمة المدربين الأعلى أجرًا في العالم

نجح نادي الاتفاق السعودي، في التعاقد مع الإنجليزي ستيفن جيرارد، مديرًا فنيًا جديدًا للفريق في الموسم المقبل 2023-2024.

وكان نادي الاتفاق السعودي قد أعلن تعيين المدرب ستيفن جيرارد، خلال الأيام الماضية، دون ذكر مدة التعاقد.

ستيفن جيرارد رابع أعلى مدرب أجرًا في العالم

ووفقًا لما ذكرته صحيفتا "صن" و"ميرور" البريطانيتين، فإن ستيفن جيرارد انضم إلى قائمة المدربين الأعلى أجرًا في العالم، حيث يتقاضى راتبًا يبلغ قيمته 15.2 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحف البريطانية، أن جيرارد أصبح رابع أعلى مدرب حصولًا على الأجر في العالم، خلف كل من: الأرجنتيني دييجو سيميوني (مدرب أتلتيكو مدريد)، الإسباني بيب جوارديولا (مدرب مانشستر سيتي)، والألماني يورجن كلوب (مدرب ليفربول).

وأضافت الصحيفة، أن دييجو سيميوني يحصل على 30 مليون جنيه إسترليني، فيما يتقاضى بيب جوارديولا راتبًا يبلغ قيمته 20 مليون جنيه إسترليني، بينما يحصل يورجن كلوب على 16 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن آخر تجارب ستيفن جيرارد التدريبية كانت في فريق أستون فيلا الإنجليزي، وتولى قيادته في الفترة بين نوفمبر 2021 وحتى أكتوبر من عام 2022، وقاد الفريق في 40 مباراة، حقق خلالهم 13 انتصارًا، و8 تعادلات، بينما تلقى 19 هزيمة.

وكان جيرارد قد بدأ مسيرته التدريبية بعد اعتزاله مباشرة بتولي منصب المدير الفني لفريق الشباب لمدة 6 أشهر، ثم انتقل لتدريب فريق تحت 18 عامًا من يوليو 2017 وحتى مايو 2018، وبعدها تولى تدريب فريق رينجرز الاسكتلندي بين يونيو 2018 وحتى نوفمبر 2021.