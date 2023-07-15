أهالي قرية منية الحيط بالفيوم يعلنون تضامنهم مع "رجب بحه" ضد مرتضى منصور

أعلن أهالي قرية منيه الحيط التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، تضامنهم مع ابن قريتهم المدعو "رجب بحه"، ضد ما أُثير من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، يتهم فيه ابن قريتهم أنه عمل سحر للاعيبة النادي، وهو السبب في خسارتهم أمام الأهلي، الأمر الذي جعله مستاء بسبب خسارة النادي ومعرفته أن هناك ساحر من الفيوم يقوم بعمل سحر للنادي ويُدعى "رجب محمد" وشهرته "رجب بحه".

حيث قال محمد رمضان، من أهالي قرية منية الحيط، لـ"الدستور" الراجل دا لا يعرف الأهلي ولا يعرف الزمالك، راجل أمي ميعرفش يكتب اسمه، وازاي مرتضى منصور يتهم الناس بالباطل عشان واحد قاله كلمتين لا أساس لهم من الصحة.

وأضاف خالد محمد، من أهالي قرية منيه الحيط، أنهم تفاجئوا بالواقعة وصورة الحاج رجب بحه منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ومرتضى منصور طالع بث مباشر بصورة ابن قريتنا، وبمجرد معرفتنا بالأمر تجمع العديد بمنزل رجب بحه وأعلنا تضامنا معها وطلبنا منه يطلع بث مباشر أمس يرد على فيديو مرتضى منصور ويدافع عن نفسه.

فيما أكد رجب بحه، لـ"الدستور" أنه لن يتنازل عن حقه وسيقاضي رئيس نادي الزمالك على اتهامه بالباطل له، مشيراً إلى أنه راجل على باب الله يعمل باليومية "عامل بناء"، قائلاً" اللي بيعمل السحر دة شرك بالله ومش طريقي انا حافظ كتاب الله، وكنت خايف أهل قريتي وجيراني يصدقوا الإشاعات، والحمد لله واقفين في صفي ومتضامنين معايا.

وكان قد خرج مرتضى منصور، رئيس الزمالك المعزول بحكم قضائي بات ونهائي، في الساعات الماضية يؤكد أن فريقه لم يخسر من الأهلي بسبب منشطات أو أخطاء ولكن بسبب ساحر يدعى رجب بحة من الفيوم في قرية منية الحيط بمركز إطسا.

وظهر الحاج رجب في مقطع الفيديو يقول: "بسم الله الرحمن الرحيم أنا رجب محمد شحاتة سيادة المستشار اتهمني بالباطل أني ساحر ودجال أقسم بالله العظيم أنا راجل أمي لا بعرف أقرأ ولا أكتب مش بعرف أسحر واللي يعمل كدة مشرك بالله".

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