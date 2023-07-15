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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة  العام الهجري الجديد ١٤٤٥هـ.

وجاء في نص البرقية: "فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح، وأجهزتها التنفيذية، والأمنية، والشعبية، والشباب، والمرأة، بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٥".

وأضاف: "بهذه المناسبة الجليلة، نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار، وأن يرعاكم ويسدد خطاكم نحو مسيرة عطائكم الوطنية من أجل البناء والتنمية لمصرنا الغالية وتحقيق النهضة الحضارية في شتى المجالات في ظل قيادتكم الحكيمة وبسواعد أبنائها، وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة".  

وتابع محافظ مطروح في برقيته: "نعاهد الله على المُضي قدمًا داعمين قراراتكم الحكيمة نحو التقدم والازدهار والاستقرار من أجل توفير حياة كريمة لكل إنسان مصري متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا وكل عام وسيادتكم ومصر بخير".

كما بعث اللواء خالد شعيب، برقية تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي جمعة، مفتي الديار المصرية، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على مصرنا الغالية والامة العربية والإسلامية بالخير واليمن والاستقرار والازدهار.

الأمن والاستقرار الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العام الهجري الجديد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

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