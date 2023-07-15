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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بمشاركة السيسى.. "القاهرة الإخبارية" تكشف فعاليات اجتماع الاتحاد الإفريقى بكينيا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الكينية نيروبي؛ للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي. 

وكشفت آية لطفي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، عن أبرز فعاليات اجتماع الاتحاد الإفريقي بكينيا، وأن القمة ستكون غدًا بمشاركة رفيعة المستوى من رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، ورئيس المفوضية الإفريقية ونائبه ورئيس الاتحاد الإفريقي.

وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيلقي كلمة يستعرض من خلالها خطة مصر خلال ترؤسها للجنة التوجيهية للوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي "مؤسسة النيباد"، حيث من المقرر أن يتحدث الرئيس عن خطة وأهداف مصر وماذا تفعله خلال السنوات المقبلة.

كما ستكون هناك كلمة أخرى للرئيس السيسي بخصوص أن مصر الآن تترأس أيضًا مؤتمر المناخ "كوب 27" وذلك في الجلسة الخاصة بالعمل المناخي.

وأوضحت أنه ستكون هناك عدة فعاليات على جدول أعمال هذا الاجتماع، حيث ستكون في البداية جلسة افتتاحية وكلمة للرئيس الكيني وكذلك رئيس المفوضية الإفريقية ورئيس الاتحاد الإفريقي، ثم تلي ذلك عدة اجتماعات أخرى تتعلق بالعمل المناخي في القارة الإفريقية وحالة التكامل بين المؤسسات الاقتصادية الإقليمية ودول الاتحاد الإفريقي.

وتابعت: "ستكون هناك أيضًا اجتماعات تتعلق ببحث ووضع خطة للعشر سنوات المقبلة للوصول إلى أجندة 2063"، موضحة أن هناك عدة أهداف تسعى إليها القمة بالتنسيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وبين المؤسسات الاقتصادية. 

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