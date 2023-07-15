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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صرف 65% من إجمالى تموين يوليو للمواطنين

بطاقة التموين
بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، عن صرف السلع التموينية لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريًا على بطاقة الدعم التمويني، ووصول نسب الصرف للسلع إلى 65% من المقررات التموينية للمواطنين.

أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2023

ونعرض أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2023 من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية
1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.


2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

 

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيه.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

32- جبن أبيض زنة 125 جرامًا بسعر 4.5 جنيه.

 

 

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