تداول 43 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 43 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و670 شاحنة و224 سيارة، بالإضافة إلي وصول وسفر 1890 راكبًا بموانئها.

وأوضحت الهيئة- وفقًا لبيان- أن حركة الواردات شملت 36 ألف طن بضائع، و328 شاحنة و202 سيارة؛ فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف طن بضائع، و342 شاحنة و22 سيارة.

وأشارت إلي أن ميناء شهد سفاجا اليوم استقبال السفينة CHIOS VICTORY وعلى متنها 31500 طن ألومنيوم قادمة من السعودية والعبارة أمل، بينما غادرت السفينتان بوسيدون إكسبريس والحرية 1. كما شهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و120 شاحنة، حيث شهد الميناء اليوم رحلات مكوكية للسفينتين وهى سينا وايلة.