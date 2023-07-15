ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 43 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

مواني البحرالأحمر
مواني البحرالأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 43 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و670 شاحنة و224 سيارة، بالإضافة إلي وصول وسفر 1890 راكبًا بموانئها.

وأوضحت الهيئة- وفقًا لبيان- أن حركة الواردات شملت 36 ألف طن بضائع، و328 شاحنة و202 سيارة؛ فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف طن بضائع، و342 شاحنة و22 سيارة.

وأشارت إلي أن ميناء شهد سفاجا اليوم استقبال السفينة CHIOS VICTORY وعلى متنها 31500 طن ألومنيوم قادمة من السعودية والعبارة أمل، بينما غادرت السفينتان بوسيدون إكسبريس والحرية 1. كما شهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و120 شاحنة،  حيث شهد الميناء اليوم رحلات مكوكية للسفينتين وهى سينا وايلة.

أرصفة موانئ السفن المتواجدة البحر ألف طن بضائع عامة ومتنوعة جمالي عدد السفن المتواجدة على هيئة موانئ البحر الأحمر بضائع عامة ومتنوعة

الأكثر قراءة

تأجيل محاكمة مرتضى منصور فى سب عضو بنادى الزمالك

رئيس وزراء إثيوبيا يشيد بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسى وجهود التنمية فى مصر

كولر يكشف مفاجآت حول مستقبله مع الأهلى وتواصله مع فايلر

إحالة المتهمين بقتل الطفل زياد لسرقة هاتفه بالقليوبية للمفتى

القبض على عصابة انتحلت صفة رجال شرطة ونصبت على مواطنين في التجمع

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

لواء. محسن الفحام

سوداننا العزيز

علي سعدة

الإصرار على النجاح

د. منى حلمى

الشريفات العفيفات

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل

نواب أمريكيون يقاطعون خطاب هرتسوج أمام الكونجرس احتجاجًا على انتهاكات إسرائيل

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟