ضمن مبادرة "دراجتك صحتك".. تسليم 50 دراجة هوائية لأسر الشهداء بالبحيرة

شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، صباح اليوم السبت، تسليم 50 دراجة هوائية لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية وذلك بنادي الألعاب بمديرية الشباب والرياضة بدمنهور، وبحضور الدكتور إبراهيم خضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، ووليد بديوي، رئيس مجلس إدارة النادي.

وهنّأت نهال بلبع، أسر الشهداء، مؤكدة حرص أجهزة الدولة المصرية ومحافظة البحيرة على دعم ورعاية أسر الشهداء، تكريمًا لهم وتقديرًا لتضحياتهم من أجل الوطن والتي ساهمت في أن تنعم مصرنا الغالية بالأمان والاستقرار ومزيد من التقدم والازدهار.

واستمعت نائب المحافظ، لمطالبهم واحتياجاتهم، مشددة على تقديم كل أوجه الدعم اللازم لهم والتواصل المستمر معهم.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع، بالمبادرة الرئاسية "دراجتك.. صحتك"، والتي تهدف إلى رفع اللياقة البدنية والصحية للمواطنين وتغيير ثقافة الانتقال اليومي وتشجيعهم على استخدام وسائل الانتقال النشط، مشيرة إلى فوائدها الاقتصادية لتقليل استهلاك الوقود، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود والحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

من جهته، أشاد الدكتور إبراهيم خضر، بجهود وزارة الشباب والرياضة، في دعم وتنفيذ مبادرة "دراجتك صحتك"، والتي تستهدف حث المواطنين على استخدام الدراجات ونشر تلك الثقافة لتشجيعهم على ممارسة الرياضة لما لها من أثرٍ إيجابيّ على الصحة العامة للمواطنين.