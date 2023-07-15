ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هل تتسبب مادة "الأسبرتام" في الإصابة بمرض السرطان؟

أرشيفية
أرشيفية

قلق كبير انتشر بخصوص مادة "الأسبرتام" مؤخرًا، وذلك بسبب ما أعلن عن تسببها في الإصابة بمرض السرطان، ورأي منظمة الصحة العالمية حولها.

إذ أجريت في السنوات الأخيرة العديد من الأبحاث التي تهدف إلى التأكد من صحة هذه الاحتمالات بشأن المادة من عدمها.

رأي منظمة الصحة العالمية

 خلصت النتائج إلى إدراج منظمة الصحة العالمية المادة ضمن المسببات المحتملة بالفعل للسرطان باعتبارها من المحليات الصناعية المضرة جدًا، والتي تؤدي لإصابة الجسم به عند الإفراط فيها.

ما هي “الأسبرتام”؟

"الأسبرتام" هو مُحلي صناعي "كيميائي" يستخدم على نطاق واسع في العديد من منتجات الأطعمة، والمشروبات منذ الثمانينيات بما في ذلك مشروبات "الدايت" واللبان، وكذلك الجيلاتين والآيس كريم ومنتجات الألبان مثل الزبادي وحبوب الإفطار ومعجون الأسنان والأدوية مثل قطرات السعال والفيتامينات.

خبيرة تغذية: ليس السرطان فقط بل تسبب شلل في العصب السابع

من جهتها أوضحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري التغذية والمناعة، أن مادة "الأسبرتام" أجري حولها العديد من الأبحاث منذ فترات طويلة والتي رجحت تسببها في الإصابة بمرض السرطان مشيرة إلى تواجد هذه المادة في عدد من المواد الغذائية مثل المياه الغذائية "الدايت"، وبعض أنواع المربات وغيرها من المحليات غير السكرية والتي يلجأ إليها البعض في اتباعهم نظام الحمية الغذائية. 

وتابعت أن العديد من الأطباء أعلنوا كذلك أن تلك المادة ليست مسئولة فقط عن الإصابة بمرض السرطان، بل أنها تتسبب أيضًا في الإصابة بمرض الشلل في العصب السابع مشيرة إلى أن تأثير مادة "الأسبرتام" هو تأثير تراكمي وليس متولدًا عن تناولها الفوري.

ونصحت خبيرة التغذية المواطنين بعدم تناول المواد الغذائية "الدايت" والتي تتضمن محتوياتها "الأسبرتام"، واستبدال تلك المواد في هدف التحلية بكميات قليلة من العسل الأبيض الموثوق في مصدره.

يذكر أنه وعلى الرغم من إدراج منظمة الصحة العالمية مادة "الأسبرتام" ضمن المسببات المحتملة للسرطان باعتبارها من المحليات الصناعية المضرة جدًا، والتي تؤدي لإصابة الجسم به عند الإفراط فيها إلا أنها أوضحت أنها في الوقت ذاته آمنة عند استخدامها بالكميات المصرح بها يوميًا.

 

واحد كل 6 أشخاص يقتله السرطان

ويعد السرطان هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم، ففي كل عام، يموت شخص واحد من كل 6 أشخاص بسبب هذا المرض.

وكانت قد أكدت لجنة الخبراء المشتركة بين الوكالات (JECFA) على المدخول اليومي المقبول من مادة "الاسبرتام"، وهو البالغ م 40 مجم/كجم من وزن الجسم.

في الوقت نفسه أوضحت لجنة الخبراء أن البيانات التي تم تقييمها مؤخرًا لا تشير إلى سبب كافٍ لتغيير هذا المدخول اليومي المقبول المحدد مسبقًا "وهو من "0-40 مجم / كجم من وزن الجسم للأسبارتام"، لذلك أكدت مجددًا أنه من الآمن أن يستهلك الشخص في حدود ذلك الحد في اليوم، على سبيل المثال، مع علبة مشروب غازي للحمية تحتوي على 200 أو 300 مجم من الأسبارتام.

 

جدير بالذكر أن الشخص البالغ الذي يزن 70 كجم يحتاج إلى استهلاك أكثر من 9-14 علبة يوميًا لتتجاوز الكمية اليومية المقبولة، بافتراض عدم تناول أي كمية أخرى من مصادر الغذاء الأخرى.

وبالتوازي مع إعلان منظمة الصحة العالمية ستواصل الوكالة الدولية لبحوث السرطان ومنظمة الصحة العالمية رصد الأدلة الجديدة وتشجيع مجموعات البحث المستقلة على تطوير مزيد من الدراسات حول الارتباط المحتمل بين التعرض للأسبارتام والآثار الصحية للمستهلك.

الاسبرتام منظمة الصحة العالمية م حلي صناعي الدايت الوكالة الدولية لبحوث السرطان

الأكثر قراءة

المصير القانونى للمتهم بدهس المحامية أميرة جمال

ارتفاع عدد ضحايا ومصابى عقار الإسكندرية لـ 5 أشخاص

تحليل مخدرات للسائق المتهم بدهس المحامية أميرة جمال وعاملة بالمحكمة الاقتصادية

لماذا قرر أعضاء الكونجرس مقاطعة كلمة الرئيس الإسرائيلى؟ خبراء يجيبون لـ"الدستور"

مقابل 50 جنيهًا.. التحقيق فى اختفاء حرز قضية بمحكمة جنوب القاهرة

"تحسس مفاتنها".. القصة الكاملة لمحاولة كهربائى هتك عرض طفلة فى "15 مايو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»

تفاصيل نقل نتنياهو إلى المستشفى: يعانى «جفافًا» وفحوصات طبية إضافية

قوات الاحتلال تقمع وقفة ضد هدم المنازل فى سلوان