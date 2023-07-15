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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مهرجانات ومعارض فنية.. أجندة "التنمية الثقافية" في الإجازة الصيفية

أجندة التنمية الثقافية
أجندة "التنمية الثقافية"
  • انطلاق مهرجان "إجازة سعيدة" طوال شهور الإجازة الصيفية بالمواقع التابعة للتنمية الثقافية
  • انطلاق "مهرجان الليالي الصوفية" للمنشد عامر التوني وإحياء مجموعة من الحفلات الموسيقية والغنائية بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط

يُنظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، مهرجان "إجازة سعيدة"، بساحة الهناجر ومركز إبداع بيت العيني، ومركز طلعت حرب، والذي يتضمن مجموعة من الورش الفنية للأطفال، وعروض أفلام كرتون، وبعض الفقرات الفنية المختلفة للسيرك القومي والأراجوز والعرائس وخيال الظل، طوال شهور الإجازة الصيفية.

ويُنظم قطاع الصندوق "مهرجان الليالي الصوفية" للمنشد عامر التوني، خلال شهري يوليو وأغسطس، إلى جانب تنظيم عدد من الحفلات الموسيقية والغنائية بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، خلال الفترة من 20 وحتى 31 يوليو الجاري، بمشاركة فرق "طبلة الست، مسار إجباري، دينا الوديدي، فرقة اسكوادرا، شيماء ناجي، فريق فؤاد ومنيب".

كما يُنظم منتدى ثقافي بعنوان "حدوتة حي"، على هامش افتتاح معرض "حي مصر"، بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ومعرض "مواهب وإبداعات" يضم نتاج أعمال ورش الصيف الفنية، إضافة إلى تنظيم عدد من الورش والندوات والصالونات الثقافية والعروض المسرحية والحفلات الغنائية خلال فترة الصيف بالمواقع التابعة.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أعلنت انطلاق برنامج أنشطة وفعاليات المبادرة الصيفية، "ثقافتنا في إجازتنا" التي تنطلق فعالياتها اليوم السبت، وتستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، حيث يتضمن البرنامج تنظيم سلسلة من البرامج والأنشطة بقرى ونجوع محافظات الجمهورية، وكذلك بالشواطئ والساحات والأندية وأماكن تجمعات الجمهور خلال فترة الأجازة الصيفية.

ومن جهتها؛ أكدت وزيرة الثقافة أن هذه المبادرة تساهم في تفعيل استراتيجية الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية واكتشاف المواهب من النشء والشباب في كافة مجالات الثقافة والفنون، موضحة أن الأنشطة تتضمن برنامجًا خاصًا للأطفال، يتم تنفيذه بمشاركة المتخصصين في الفنون والآداب، والتي من شأنها تنمية مواهبهم والمساهمة في رفع وعيهم والحفاظ على هويتهم المصرية.

وأضافت أن الفعاليات والأنشطة هذا العام لن تقتصر على المناطق الساحلية فحسب، بل ستمتد لتشمل عدد كبير من المدن الحدودية ومحافظات الصعيد، مع برنامج حافل لمدينة العريش.

قطاع صندوق التنمية الثقافية مهرجان إجازة سعيدة الهناجر مهرجان الليالي الصوفية مواهب وإبداعات

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