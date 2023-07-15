ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بقتل الطفل زياد لسرقة هاتفه بالقليوبية للمفتى

اعدام
اعدام

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الثالثة إحالة أوراق المتهمين بقتل الطفل زياد وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي، بدائرة مركز شرطة الخانكة لفضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما من عدمه، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر أغسطس المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.

وصدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين عماد فتحى حلمي ويصا ومصطفى أنور أحمد مؤمن، ووكيل النيابة كمال معتمد شامخ، وأمين سر مينا عوض ميخائيل.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين هما محمد. ع. ح، ومحمد. ا. ش؛ وتمت إحالتهما لمحكمة الجنايات لأنهما في غضون شهر ديسمبر من عام 2022 قتلا عمدًا المجني عليه الطفل زياد أشرف سعيد علي عطية، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله عقب استدراجهما له إلى إحدى المناطق النائية إثر اتفاق سابق بينهما لسرقة متعلقاته، هاتف محمول ومبلغ مالي، وخوفًا من كشف أمرهما بعدما هددهما المجني عليه.

محكمة جنايات قتل طفل زياد سرقة هاتفه المحمول المستشار سيد رفاعى محمد حسين حبس المتهمين فضيلة المفتي

الأكثر قراءة

رئيس وزراء إثيوبيا يشيد بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسى وجهود التنمية فى مصر

تأجيل محاكمة مرتضى منصور فى سب عضو بنادى الزمالك

كولر يكشف مفاجآت حول مستقبله مع الأهلى وتواصله مع فايلر

إحالة المتهمين بقتل الطفل زياد لسرقة هاتفه بالقليوبية للمفتى

رئيس "مياه الفيوم" يُناقش آخر مستجدات مشروعات "حياة كريمة"

القبض على عصابة انتحلت صفة رجال شرطة ونصبت على مواطنين في التجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

لواء. محسن الفحام

سوداننا العزيز

علي سعدة

الإصرار على النجاح

د. منى حلمى

الشريفات العفيفات

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل

نواب أمريكيون يقاطعون خطاب هرتسوج أمام الكونجرس احتجاجًا على انتهاكات إسرائيل

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟