إحالة المتهمين بقتل الطفل زياد لسرقة هاتفه بالقليوبية للمفتى

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الثالثة إحالة أوراق المتهمين بقتل الطفل زياد وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي، بدائرة مركز شرطة الخانكة لفضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما من عدمه، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر أغسطس المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.

وصدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين عماد فتحى حلمي ويصا ومصطفى أنور أحمد مؤمن، ووكيل النيابة كمال معتمد شامخ، وأمين سر مينا عوض ميخائيل.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين هما محمد. ع. ح، ومحمد. ا. ش؛ وتمت إحالتهما لمحكمة الجنايات لأنهما في غضون شهر ديسمبر من عام 2022 قتلا عمدًا المجني عليه الطفل زياد أشرف سعيد علي عطية، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله عقب استدراجهما له إلى إحدى المناطق النائية إثر اتفاق سابق بينهما لسرقة متعلقاته، هاتف محمول ومبلغ مالي، وخوفًا من كشف أمرهما بعدما هددهما المجني عليه.