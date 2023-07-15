"القباج" تلتقى سفيرة البحرين لبحث التعاون على مستوى الأسر المنتجة

استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي سعادة السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، معربة عن اعتزازها بعلاقات الأخوة والصداقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين وقيادات البلدين، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

وهدف اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، وعلى رأسها التمكين الاقتصادي، والتشريعات القانونية لرعاية الفئات الأولى بالرعاية، وميكنة منظومة العمل الأهلي، وأيضًا الاستفادة من تجربة البحرين في رعاية المسنين، والتسويق لمنتجات التراث اليدوي، وتنمية التطوع.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على عدة محاور، تشمل ملف الحماية الاجتماعية الذي يستهدف توفير الحد الأدنى من الدخل للفئات الأولى بالرعاية والأسر تحت خط الفقر، وتشمل برامج الحماية الاجتماعية أيضًا توفير الدعم الغذائي والتأمين الصحي والتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى تغطية تكلفة مصروفات التعليم لغير القادرين، والمساهمة في شراء الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة.

كما تطرقت الوزيرة أيضًا لبرامج التمكين الاقتصادي التي تشمل تنمية المرأة الريفية وتمكين المرأة وتأهيلها لسوق العمل، وتوفير قروض ميسرة لعمل مشروعات متناهية الصغر من خلال برامج "مستورة" تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعي، وبرنامج "فرصة" لتوفير فرص للعمل لدى الغير ولدى النفس.

وأفادت القباج بأن الوزارة سبق واستقبلت صغار المنتجين العاملين في مجال التراث الحرفي ودعم الأسر المنتجة، من خلال تنظيم معارض "ديارنا"، ومعرض "بيت العرب"، الذي شهد مشاركة ما يزيد على 13 دولة عربية، بهدف تكامل السوق العربية وإحداث تبادل تجاري بين الدول العربية في مجال الصناعات اليدوية والتراثية الصديقة للبيئة.

كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة لديها مجموعة من التشريعات القانونية التي تتميز بها الوزارة كقوانين رعاية الأطفال وكبار السن، والذي يعد أول قانون يطلق للمسنين ويوفر عددًا من الخدمات، خاصة أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكان لها صدى إيجابي عالمي، بالإضافة إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمنظومة الإلكترونية لميكنة العمل الأهلي وحوكمة العمل الأهلي.

من جانبها، أعربت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، عن سعادتها بما تشهده مصر من تقدم كبير في مختلف المجالات، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة التي تفضلت بزيارتها.

كما أشادت السفيرة بالعلاقات التي تجمع بين البلدين في القطاع الاقتصادي والسياسي، معربة عن رغبتها في التعاون في المجالات الاجتماعية وفي التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.

وتطرق الحديث عن جهود التطوع التي يتميز بها المجتمع في البحرين، وبصفة خاصة المنظمات الأهلية التي تعمل في مجال المسنين وغيرها من مجالات الرعاية.

واستعرضت القباج مزايا المنظومة الإلكترونية المستحدثة بالوزارة لتعظيم حوكمة العمل الأهلي، معربة عن استعداد الوزارة لنقل تلك الخبرات إلى مملكة البحرين.

كما اتفق الطرفان على مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي المصرية في معرض صحة المنامة، والتطلع للمشاركة في معرض الخريف، بالإضافة إلى المشاركة المنتظمة من قِبل الوزارة في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية.

وفي نهاية اللقاء اتفقت وزيرة التضامن الاجتماعي وسفيرة مملكة البحرين بالقاهرة على تشكيل مجموعة عمل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، وذلك من خلال تحديث بروتوكول التعاون بين الطرفين الذي تم توقيعه منذ ثلاث سنوات ماضية ليشمل المجالات التي تم التطرق إليها.