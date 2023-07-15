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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عماد متعب عن مهرجان العلمين الجديدة: شكرًا للدولة.. حاجة تشرف

عماد متعب
عماد متعب

أشاد النجم عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بتنظيم مهرجان العلمين الترفيهي الذي تحتضنه مدينة العلمين الجديدة.

عماد متعب: لا أحب المجاملة ومهرجان العلمين حاجة تشرف

وقال "متعب"، خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصيرة:"أشكر الدولة على المنظر التحفة ده.. حاجة تشرف لا أحب المجاملة، لكننا نسافر إلى دول أخرى وندفع أموالًا طائلة حتى نرى البحر".

وأضاف: "أشكر الدولة المصرية على تنظيم حدث رياضي وموسم ترفيهي بالنسبة لمدينة العلمين، النجوم هنا يشاركون في الحدث، نحن سعداء بأننا تجمعنا ونلعب والناس تشاهدنا ونحن نلعب الكرة مجددًا".

ولفت إلى أن الجانب الرياضي في المهرجان مهم جدًا؛ لأن الشعب المصري يعشق الرياضة والكرة، فهي اللعبة الأولى والأكثر شعبية في العالم كله.

واختتم:"المهرجان يشهد عددًا كبيرًا من الفعاليات الفنية والحفلات وكلها عوامل مكملة لبعض، فعندما ننظم مهرجانا يجب أن يكون كاملا ومتكاملا من جميع الاتجاهات، سواء كان مهرجانًا رياضيًا أو فنيًا، والمهرجان سيحمل مفاجآت كثيرة للشعب المصري".

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