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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية بالوادي الجديد (صور)

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أكد الدكتور ناجي محمد عوض مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم السبت، عن انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، لتحصين الماشية والحفاظ على الثروة الحيوانية من الإصابة بالأمراض الوبائية، من خلال الفرق البيطرية الثابتة والمتحركة بقرى ومدن مراكز المحافظة الإدارية الخمس.

وقال الدكتور ناجي محمد عوض مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، إن الحملة مستمرة لمدة شهر من خلال فرق التحصين بالوحدات البيطرية التابعة للإدارات البيطرية بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، وكذلك الفرق المتحركة من خلال جدول زمني للفرق البيطرية بجانب وتوفير الأمصال والأدوية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لضمان تحصين الماشية من الأبقار والأغنام والماعز.

وأضاف عوض أنه بجانب حملات التحصين وسيتم تنظيم ندوات إرشادية بالقرى المختلفة عن أهمية التحصينات الوقائية وخاصة مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ومدى الخطورة على الثروة الحيوانية وطرق الوقاية من تلك الأمراض وتوزيع منشورات توضح المرض وأعراضه وكيفية الوقاية، بجانب توزيع نشرات للمربين للتوعية بأهمية التحصين.
 

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انطلاق أعمال الحملة القومية الثانية لعام ٢٠٢٣ للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية اليوم السبت بجميع المحافظات، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وناشد وزير الزراعة المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة كما يناشدهم بضروة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

من ناحيته قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه بناءًا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.

 

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