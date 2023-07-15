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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"رواد النيل" تستعرض خدماتها في دعم ريادة الأعمال خلال "عين شمس تبتكر 2023"

رواد النيل
رواد النيل

شاركت مبادرة رواد النيل - إحدى مبادرات البنك المركزي، وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من البنوك والجهات، في ملتقى «عين شمس تبتكر» لعام 2023، في نسخته الرابعة والتي نظمها مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس بالتعاون مع مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية والهيئة الألمانية للتبادل الثقافي.

واستعرض مسئولو البرامج المختلفة بمبادرة رواد النيل خلال مشاركتهم في الجلسات والحلقات النقاشية التي عقدت على هامش الملتقى، الخدمات التي تقدمها المبادرة في مجال دعم الشباب وأصحاب الأفكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر.

وقال الدكتور محمد عباس، المدير التنفيذي المساعد لمبادرة رواد النيل لريادة الأعمال ورئيس برنامج حاضنات الأعمال بالمبادرة، إن المبادرة شاركت في العديد من الجلسات والحلقات النقاشية وقام مدراء البرامج بالمبادرة بعرض مختلف الخدمات التي يتم تقديمها  لمساعدة الشباب على تنفيذ مشروعاتهم بداية من مرحلة بلورة الفكرة إلى التنفيذ والتشغيل مرورا بمراحل التأسيس ودراسات الجدوى والمساعدة في الحصول على التمويلات وغيرها من الخدمات.
وأضاف أن المبادرة شاركت في جلسات متخصصة ومفتوحة حول رحلة رواد الأعمال وسبل نجاحها والتحديات التي تواجهها وكيفية التغلب عليها ، بالإضافة إلى عقد جلسات مباشرة مع رواد الأعمال للرد على أسئتلهم وإستفساراتهم وتوعيتهم وتثقيفهم، وتوجيه النصح والإرشاد لهم.
وشاركت مبادرة رواد النيل أيضا في جلسة خاصة عن الذكاء الاصطناعي، وكيفية استفادة رواد الأعمال من تقينياته وبرامجه المختلفة وتعريفهم بالبرامج المجانية التي يمكن الإستفادة منها في أعمالهم.

وشارك في الجلسات من مبادرة رواد النيل، كل من الدكتور أحمد حسني مدير برامج مراكز تطوير الأعمال بالمبادرة، الدكتور محمد عباس المدير التنفيذي المساعد لريادة الأعمال ورئيس برنامج حاضنات الأعمال بالمبادرة، والمهندس أحمد أبو اليزيد مديرحاضنة التطبيقات التكنولوجية، مريم سمير مديرة حاضنة التصميم الابداعي، والمهندس حسان مهدي مدير برنامج ما قبل الاحتضان.

يشار إلى أن ملتقى «عين شمس تبتكر» يعقد للعام الرابع على التوالي ويشهد مسابقة سنوية ابلغ جوائزها هذا العام أكثر من 600 ألف جنيه وشارك بها أكثر من 280 فكرة مشروع سواء من الطلاب أو الباحثين أو رواد أعمال، بمجتمع ريادة الأعمال المهتمين بأنشطة الثورة الصناعية الرابعة والإستدامة والخدمات المجتمعية ذات الصلة، وذلك في إطار الاهتمام بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال ودعم الأنشطة الطلابية، والتي تتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، والتي تؤكد أهمية الإبداع والابتكار وريادة الأعمال واستخدامهم لربط وتطوير العملية التعليمية والبحثية بمتطلبات الصناعة وسوق العمل.

مبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي المصري جامعة النيل الاهلية ملتقى عين شمس تبتكر لعام 2023 مركز الابتكار وريادة الأعمال IHub

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