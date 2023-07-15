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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جنايات بنها تستمع لمرافعة النيابة في مقتل الطفل زياد أشرف

محكمة
محكمة

استمعت الدائرة الثالثة  بمحكمة جنايات بنها، ، لمرافعة النيابة العامة فى قضية مقتل الطفل "زياد أشرف"، والذى قتل على يد شخصين لسرقة هاتفه المحمول بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

,تعقد الجلسة ، برئاسة المستشار سيد رفاعى محمد حسين، وعضوية المستشارين عماد فتحى حلمى ويصا ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

فندت  النيابة خلال المرافعة تفاصيل الواقعة، واعترافات المتهمين، وعرضت  مقاطع مصورة تم الحصول عليها من موقع ارتكاب الجريمة، مؤكدة أن المتهمين استغلا معرفة المجنى عليه بهما، وارتكبا جريمتهما، وسرقا هاتفه المحمول، وقتلاه دون رحمة، ولم تشفع له توسلاته لهما واستعطاف المجنى عليه لهما لعدم قتله، إلا أن شيطانهما سول لهما قتل المجنى عليه، ودفنه دون ادنى رحمة منهما.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين هما، محمد ع ح، ومحمد ا ش؛ لمحكمة الجنايات لأنهما في غضون شهر ديسمبر من عام 2022 قتلا عمدًا المجني عليه الطفل زياد اشرف سعيد علي عطية، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله عقب استدراجهما له إلى إحدى المناطق النائية إثر اتفاق سابق بينهما لسرقة متعلقاته، هاتف محمول ومبلغ مالي، وخوفا من كشف أمرهما بعدما هددهما المجني عليه.

الدائرة الثالثة النيابة العامة الطفل زياد أشرف هاتفه المحمول المستشار سيد رفاعى محمد حسين النيابة موقع ارتكاب الجريمة

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