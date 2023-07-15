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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير الصناعة: استمرار العمل بقرار حظر تصدير الأكسجين إلا بموافقة "الصحة والتجارة"

وزير التجارة
وزير التجارة

أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار حظر تصدير الأكسجين بالبند الجمركي (2804.40) إلا بناءً على موافقة تعتمد من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة عام اعتباراً من منتصف شهر يوليو الجاري، على أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وأوضح الوزير أن استمرار العمل بالقرار يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين وتوفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية من الاكسجين اللازم لتقديم الخدمات الطبية.

ولفتت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية الي انه باستطلاع رأي وزارة الصحة والسكان تبين ضرورة استمرار العمل بالقرار بهدف توفير الاكسجين المسال لضمان استمرار الخدمة الطبية للمواطنين وعدم حدوث أي معوقات ينتج عنها تأثر الخدمة الطبية المقدمة، والموافقة على تصدير الفائض من الأكسجين الطبي المسال بعد أن يتم تأمين احتياجات وزارة الصحة والسكان من المخزون الاستراتيجي.

أحمد سمير استراتيجي استمر استطلاع استمرار

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