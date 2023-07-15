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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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معدلات إنجاز المنطقة التراثية في العلمين الجديدة تسير وفقًا للمخطط (فيديو)

المنطقة التراثية
المنطقة التراثية في العلمين الجديدة

قالت سارة محمد فضل، مدير المكتب الفني بمشروع المدينة التراثية في مدينة العلمين الجديدة، إن مبنى الكنيسة في العلمين شارف على التسليم، مؤكدة الالتزام بتاريخ تسليم معين، كما أن معدلات الإنجاز تسير وفقًا لما كان مخططًا له.

وأضافت "فضل"، خلال حوارها لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت:"نلتزم بمواعيد الافتتاح والزيارات وغيرها، وأعمل في هذا المشروع ككل منذ 5 سنوات عندما كان صحراء، وعملت في مبانٍ آخرى".

كما أشارت مدير المكتب الفني بمشروع المدينة التراثية، إلى أنه كان هناك ضغط في فترات كبيرة خصوصًا مواعيد التسليمات، كما أننا لا نلتزم بإجازات كثيرة، حتى نسلم في المواعيد المحددة، ولا نتحكم في ظروف العمل بشكل كامل، لذلك كنا نكثف من مجهوداتنا طيلة الفترة الماضية".

فيما قال مهندس بإحدى الشركات المسئولة عن تنفيذ مشروعات بالمنطقة التراثية:"نحن جزء كبير من المنطقة ومعنا نحو نصف المدينة التي تبلغ مساحتها 260 فدان، وننفذ مشروعات على ما يزيد عن 140 فدان، ونعمل في المسجد الذي اكتمل تشطيبه والرئيس حضر افتتاحه والمنطقة التجارية التي تجاوز المسجد انتهت أشغالها بالكامل أيضًا".

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